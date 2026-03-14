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美國、多明尼加4強戰先發出爐！德羅薩：史上最精彩的比賽

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）回應外界批評，強調對球隊每一名球員都有信念。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）回應外界批評，強調對球隊每一名球員都有信念。（圖／達志影像／美聯社

記者王真魚／綜合報導

美國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比3擊敗加拿大，連續3屆闖進4強。球隊也公布準決賽先發投手，將由年輕王牌史金斯（Paul Skenes）掛帥先發，對決多明尼加右投塞維里諾（Luis Severino），雙方將於15日（台灣時間16日）在邁阿密爭奪決賽門票。

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）近期因調度與發言引發外界討論，他在8強戰對加拿大的轉播訪問中回應批評，強調自己對球隊充滿信念，「我對這支球隊有著不滅的熱情，也對名單上的每一位球員抱持絕對信念。」

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美國隊在本屆經典賽分組賽曾以6比8不敵義大利，一度陷入晉級危機，而德羅薩當時受訪時誤稱球隊已經確定晉級8強，讓外界質疑他對賽制的掌握。之後美國在分組賽最後一戰吞敗，更讓批評聲浪升高。不過最終在義大利擊敗墨西哥後，美國仍以分組第2名驚險晉級淘汰賽。

對於外界質疑聲音，德羅薩表示，「我不認為球隊裡有所謂A或B的差別，他們全部都是A級球員。」他強調球隊每一名球員都值得信任。

談到先前的發言爭議，德羅薩賽後承認當時是「說錯話」，表示自己在節目上誤讀了晉級條件的計算方式，「我們其實一直都在計算各種情況，但我當時講錯了。」

多明尼加在另一場8強賽以10比0、7局提前結束擊敗韓國，打線火力驚人，陣中包括小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）等重砲，被外界視為本屆最具破壞力的打線之一。

美國與多明尼加的強強對決被不少媒體形容為「冠軍前哨戰」，兩隊將在邁阿密上演本屆最受矚目的對決之一。德羅薩直言，屆時一定會是一個令人難以置信的氛圍，「我非常尊敬對手，而且那裡還有我2009年的隊友普侯斯（Albert Pujols）。我期待這會成為史上最精彩的比賽之一。」

▲美國先發投手史金斯（Paul Skenes）、隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

關鍵字： WBC美國隊多明尼加史金斯德羅薩2026WBC2026WBC列強

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