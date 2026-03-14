大谷翔平第1球帶走氣勢　古久保肯定中華隊連敗打回來：電視前嚇到

▲味全龍教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／雲林報導

深耕台灣多年的味全龍教練古久保健二，當然也關心中華隊在經典賽的表現。談到台日戰落敗，他直言，「第一球就被大谷翔平打到右外野，氣勢就倒向日本了。」

談到中華隊整體表現，古久保表示，「打者看起來相對不是調整到最好的狀態，當然他們也扛著很多比賽壓力、觀眾壓力，他們的表現不是我們能夠去指點的。」

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對日本而言，交手台灣是本屆賽事首戰。中華隊由鄭浩均先發，首打席面對大谷翔平就被敲出右外野平飛安打，首局雖成功壓制對手，但第二局遭遇亂流失分，一口氣失掉10分，最終以0比13提前7局遭到扣倒。

古久保說，「畢竟這是短期、一戰定勝負的比賽。如果只看對日本那一戰，第一球就被大谷打到右外野，那一瞬間球場氣氛就完全倒向日本那邊了。而且東京巨蛋又是日本主場，他們本來就相對占有優勢，這也是國際賽很難調整的部分。」

至於中華隊在對捷克之戰以突襲短打開局，古久保認為，看得出選手想贏球的企圖心，「前面已經輸掉比賽，所以選手想要贏下這場的感覺有浮現出來。」

不過他也肯定中華隊投手與打者在後兩戰的表現，「光是在電視機前看，都會嚇到那種程度，沒有想到會打出這樣的比賽內容，能在吞下2連敗的情況下再贏回來。」