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「旗子哥」單臂狂野爆扣無用　騎士仍以33分大勝獨行俠

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士14日作客踢館達拉斯獨行俠主場，此戰「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）雖上演單臂狂野爆扣美技，但所屬的獨行俠卻是在主場一路挨打，騎士靠著團隊高達61.5%的超高命中率加持，一路手握雙位數領先，最終騎士就以138比105大勝贏球，獨行俠近10戰則狂吞9敗。

▲騎士米歇爾、哈登，獨行俠弗拉格。（圖／路透）

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾領軍33分之差痛宰獨行俠。（圖／路透）

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騎士今日作客踢館獨行俠，獨行俠持續遭遇傷兵狀況下，開賽騎士就火力全開，首節團隊投進6記三分球，特別是替補陣容在首節末段群起發揮，將比數徹底拉開，首節打完騎士已經建立38比21的大幅領先。

次節獨行俠開始回神，本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格開始領軍追分，單節得分獨行俠得分與對手打平，不過首節失血太大，半場打完騎士仍以67比50大幅領先。

但第3節弗拉格又有精彩美技展現，一次右側弧頂持球左手切入，運球兩大步後剛突破罰球線就升空，單臂重鎚戰斧式爆扣，讓獨行俠球迷驚呼聲不斷，但球隊此時仍以63比79落後。

騎士靠著莫布里（Evan Mobley）內線逞威，砍下全場最高29分外帶7籃板，加上明星雙衛穩定出擊，一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）24分、8助攻、2抄截、「大鬍子」哈登（James Harden）17分、7籃板、7助攻。

近10戰苦吞9敗的獨行俠方面，弗拉格以5成命中率砍下25分、4籃板、5助攻，馬歇爾（Naji Marshall）則有17分、7籃板、3助攻進帳。

▲騎士米歇爾、哈登，獨行俠弗拉格。（圖／路透）

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格此戰又有精彩爆扣美技。（圖／路透）

關鍵字： NBA旗子哥弗拉格騎士米歇爾哈登大鬍子蜘蛛人

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