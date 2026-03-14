韓國傳奇左投柳賢振宣布從國家隊引退：未來很難再代表出賽...

▲ 韓國先發投手柳賢振在世界棒球經典賽（WBC）8強賽首局對多明尼加登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

韓國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽以0比10、7局提前結束不敵多明尼加，無緣晉級4強。此戰先發登板的38歲資深左投柳賢振賽後明言，這將是自己最後一次代表韓國隊出賽。

柳賢振曾效力於美國職棒洛杉磯道奇與多倫多藍鳥，2019年更拿下國聯防禦率王，是韓國棒球的重要代表人物。本屆經典賽也是他繼2009年第2屆賽事後，再度參加WBC。

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面對多明尼加強大的打線，柳賢振在第2局因保送陷入危機，最終僅投1.2局失3分退場。

賽後談到是否還會再披上韓國隊戰袍時，柳賢振坦言：「我想這應該是最後一次了。雖然最後以令人遺憾的方式結束，但之後應該很難再有機會。」

他也回顧自己的國家隊生涯表示，「能一路走到現在，對我個人來說是很光榮的事情。雖然結局有些可惜，但能夠長時間代表國家出賽，我仍然感到很開心。」

對於隊中不少首次參加國際大賽的年輕球員，柳賢振也給予鼓勵，「對他們來說，每一場比賽都是寶貴經驗。能與世界頂尖選手交手，對未來韓國棒球以及下一次國際賽，都會帶來幫助。」

韓國隊總教練柳志炫賽後向這位資深投手致謝，「首先想說一聲謝謝。作為隊上最年長的球員，他直到最後都全力以赴，我非常敬佩他的態度。」