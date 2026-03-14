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冠軍前哨戰！美國4強決戰多明尼加　賈吉：會是一場精彩比賽

▲▼賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽中，美國隊以5比3擊敗加拿大隊，連續3屆闖進4強。15日（台灣時間16日）四強戰將對決同樣被視為奪冠熱門多明尼加，這一場也被視為冠軍前哨戰。

此戰在首局敲出二壘安打、為球隊鋪路先馳得點的美國隊隊長賈吉（Aaron Judge，洋基）賽後接受《MLB Network》英雄訪問時表示，「我真的很興奮，但我們也知道還有很多事情要完成。還有很多強隊在場上，所以我很期待接下來的比賽。」

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他提到，美國隊在休士頓完成小組賽與8強戰任務，希望能把氣勢延續到準決賽與決賽的舉辦地邁阿密，「我們在休士頓做到了該做的事，希望能把這股氣勢帶到邁阿密。」

準決賽舉行地邁阿密擁有大量來自中南美洲的居民，屆時多明尼加的球迷勢必大舉進場為球隊加油。對於即將到來的強強對決，賈吉相當期待。

「那會是一場非常精彩的比賽，我相信會看到高水準的攻防戰，我自己也非常期待。」賈吉說。

美國隊在小組賽曾於B組全勝對決中敗給義大利，一度面臨可能提前出局的壓力，但最終仍以分組第2名晉級淘汰賽。8強賽擊敗A組第1的加拿大後，美國隊朝著自2017年第4屆經典賽以來、睽違兩屆再度奪冠的目標持續邁進。

關鍵字： WBC美國隊賈吉多明尼加棒球2026WBC2026WBC列強

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