直球跟得上！陳晨威難忘對決山本由伸：經典賽才碰得到

▲中華隊陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／雲林報導

樂天桃猿陳晨威在本屆經典賽扛起快腿角色，回顧整個賽事，他直言，能夠對決日本強投山本由伸以及南韓名投柳賢振，讓他印象特別深刻，「這只有在經典賽才有機會碰到，真的很難得。」

談到賽會期間最印象深刻的打席，陳晨威表示，如果要說最難忘的對決，就是面對山本由伸和柳賢振這兩名高層級投手，「一個是現役大聯盟等級的投手，一個是曾經站上大聯盟舞台的投手，這種層級的對手，平常國際賽其實不太有機會遇到。因為一般國際賽，大聯盟球員通常不會參賽，所以以這樣的條件來說，真的很難得。」

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談到對決山本由伸的感覺，「球很快但不到跟不上的程度，張力來是跟得上，但他變化球角度，指叉球真的很犀利，是比較難打得部分。」

陳晨威4戰13打數3安打，貢獻3打點，有1次保送，被3次三壘，兩次盜壘成功。陳晨威認為，整體感覺其實不差，只是少了一點運氣。他表示，「我覺得狀況沒有不好，後面其實對球的掌握度也都還不錯，只是有時候可能差一點點，或者運氣沒站在我們這邊。前面一開始大家比較緊繃，打起來就沒有一個人先把氣勢帶起來，所以前兩場會比較膠著，大家都處在比較緊張的狀態，到後面才慢慢好起來。」

回顧賽事轉折點對捷克很關鍵，陳晨威說，「因為從第一局開始，我們一開始短打上壘、開始得分之後，才有一種大家把氣勢找回來的感覺。其實在那之前不是沒有上壘機會，只是一直沒有辦法把分數打回來，所以我覺得從捷克那場開始，大家才慢慢比較能掌握場上的節奏。」

▲陳晨威與林凱威。（圖／記者楊舒帆攝）