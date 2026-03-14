啾啾回房抱著哭了　陳晨威親揭台韓感動落淚：大家衝出來像冠軍

▲陳晨威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／雲林報導

經典賽剛落幕，樂天桃猿外野手陳晨威回歸母隊，14日對味全龍熱身賽從板凳出發。日前啾啾心疼透露兩人私下互動，表示「回房間我抱抱老公，他也哭了，我知道那是感動，也是壓力的釋放。」對此，陳晨威回顧台韓大戰當晚，直言那是感動的淚水。

談到當下情緒，陳晨威表示，「其實就是一種感覺吧。打完韓國後，看到大家的心情和表情，有人哭、有人笑，真的很感動。那是感動，不是壓力釋放。大家面對這麼強的球隊，竟然還能贏下來，那種心情是和大家連在一起的，真的很感動。」

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回到飯店後，他滑手機時仍不斷看到球迷分享的一幕幕畫面。陳晨威說，「看到那些畫面還是會想哭。比賽結束那一刻，大家衝出來，就好像12強奪冠一樣，同樣是在東京巨蛋，真的非常感動。」

至於回到母隊後的狀況，被問及身體狀態是否感到疲累。陳晨威坦言，「其實不會，整體感覺還算輕鬆。回球隊報到後，有休息4天沒有比賽，稍微動一動之後，身體和心情都滿輕鬆的。只是會想趕快融入球隊的氛圍和節奏，因為整個春訓都沒有跟到球隊，所以像是球隊運作、大家有沒有新的默契，或是有什麼不一樣的地方，都還要再花一點時間和隊友培養。」

他也提到，因為目前肩負不同身分，在隊長缺陣期間，自己也得協助整合球隊事務。「現在隊長不在，所以我要代替球隊整合一些事情。不過現階段可能還不是完全由我來扛，畢竟我還在熟悉中，也有一些老將在幫忙，所以目前其實不會覺得壓力特別大。」