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火箭「死神」來了　杜蘭特逆轉跳投＋致勝罰球險勝鵜鶘

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭14日主場迎戰紐奧良鵜鶘，火箭靠著老將球星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）在最後決勝關頭再度發威，先是於終場前7.6秒投進19呎的中距離領先跳投，隨後又在剩下6.3秒罰進奠定勝果的兩罰，幫助火箭驚險以107比105擊敗鵜鶘，火箭戰績也追上洛杉磯湖人，再度站上西區第3席位。

由於湖人昨日靠著唐西奇（Luka Doncic）單場轟下51分領軍奪勝，擠下火箭獨居西區例行賽第3位，今日火箭主場交手鵜鶘也力圖取勝，重新要回排名優勢。

不過此戰火箭面對西區後段班的鵜鶘，開賽打來卻不輕鬆，鵜鶘在2月底才傷癒復出的莫瑞打出強勢表現下，一路緊咬火箭不放，兩隊半場打完火箭僅以57比49領先。

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下半場鵜鶘持續靠著莫瑞飆分，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）也加入飆分行列，但火箭也由杜蘭特撐起大局，前3節打完仍維持8分領先狀態。

末節鵜鶘持續靠雙星飆分，威廉森爆扣得手追平比分，隨後莫瑞在終場前1分7秒上籃得手，幫助鵜鶘以102比100逆轉超前，隨後威廉森又是兩罰得手，鵜鶘在終場前31.8秒取得4分領先，眼看就要逆轉帶走勝利。

但此時火箭開始反擊，小史密斯（Jabari Smith Jr.）三分球破網，讓球隊落後僅剩1分落後，隨後杜蘭特在終場前7.6秒投進19呎的弧頂領先跳投，鵜鶘嘗試追分卻發生要命失誤，只能用犯規戰術再送杜蘭特站上罰球線，而他則是穩穩兩罰命中。

鵜鶘最後關頭莫瑞站上罰球線，首罰命中後第2罰故意不進，鵜鶘也確實搶下進攻籃板，但墨菲三世（Trey Murphy III）逆轉三分球未能命中，最終火箭死裡逃生以107比105勝出。

火箭贏球最大功臣，就是拿下32分、6籃板、5助攻、1抄截、1阻攻的杜蘭特，湯普森（Amen Thompson）23分、12籃板、8助攻，至於投進關鍵三分彈的小史密斯則有16分進帳。

兩分惜敗的鵜鶘方面，莫瑞打出本季回歸後代表作，全場18投14中砍下35分、7籃板、4助攻，威廉森則有21分進帳。

▲火箭杜蘭特致勝跳投加上關鍵罰球，替球隊驚險擊敗鵜鶘。（圖／路透）

▲火箭杜蘭特致勝跳投加上關鍵罰球，替球隊驚險擊敗鵜鶘。（圖／路透）

關鍵字： NBAKD杜蘭特火箭鵜鶘莫瑞Kevin Durant

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