韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議





▲WBC日本隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入8強賽階段，但賽程對戰表的安排引發韓國媒體質疑。原因在於賽事設有一項「固定配置規則」，若美國與日本晉級8強，兩隊無論在分組賽排名如何，都會被安排在特定籤位，導致兩隊在決賽前不會碰頭。

爭議焦點：無視名次的「固定籤位」

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根據WBC官方公告的準決賽例外規定，只要美國與日本順利晉級八強，不論其在分組預賽的排名（第一或第二），都將被無條件固定在特定的對戰位置：

美國隊： 固定於休士頓賽區的特定籤位（13日出賽）。

日本隊： 固定於邁阿密賽區的特定籤位（14日出賽）。

這項安排導致日、美兩國被分在對戰表的不同區。換言之，除非兩隊雙雙打進決賽，否則球迷在八強或四強賽絕對看不到「日美大戰」。

韓媒：這不是國際賽，是日美商業秀

韓國《金融新聞》記者全尚一對此提出批評，直言：「如果是這樣的比賽，不如乾脆讓日本和美國打三戰兩勝制就好。」他在社群平台X上也表示，看過許多國際賽事，但從未見過如此奇怪的規則，並質疑這種安排可能與商業贊助與市場考量有關。

《日刊現代》也指出，日本在東京賽區具有龐大票房與商業價值，因此這項賽程安排被視為「明顯優待日本與美國」。

商業與競技的拉鋸：大谷 vs. 賈吉的票房魅力

事實上，WBC由美國職棒大聯盟（MLB）主導舉辦，賽事的商業價值一向備受重視。擁有大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）等球星的日美對決，被視為本屆最具話題性的組合，主辦單位希望將這張「王牌對決」留到決賽，被認為是合理的商業策略。

不過，對於像韓國或多明尼加這類從激烈分組賽中突圍的球隊而言，對戰表的特殊安排難免引發質疑。未來WBC若要真正成為「棒球世界盃」，制度的透明度與公平性必須經得起檢驗。

▲經典賽，美國隊 。（圖／達志影像／美聯社）