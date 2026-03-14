運動雲

>

韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議

▲WBC日本隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC日本隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入8強賽階段，但賽程對戰表的安排引發韓國媒體質疑。原因在於賽事設有一項「固定配置規則」，若美國與日本晉級8強，兩隊無論在分組賽排名如何，都會被安排在特定籤位，導致兩隊在決賽前不會碰頭。

爭議焦點：無視名次的「固定籤位」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據WBC官方公告的準決賽例外規定，只要美國與日本順利晉級八強，不論其在分組預賽的排名（第一或第二），都將被無條件固定在特定的對戰位置：

美國隊： 固定於休士頓賽區的特定籤位（13日出賽）。

日本隊： 固定於邁阿密賽區的特定籤位（14日出賽）。

這項安排導致日、美兩國被分在對戰表的不同區。換言之，除非兩隊雙雙打進決賽，否則球迷在八強或四強賽絕對看不到「日美大戰」。

韓媒：這不是國際賽，是日美商業秀

韓國《金融新聞》記者全尚一對此提出批評，直言：「如果是這樣的比賽，不如乾脆讓日本和美國打三戰兩勝制就好。」他在社群平台X上也表示，看過許多國際賽事，但從未見過如此奇怪的規則，並質疑這種安排可能與商業贊助與市場考量有關。

《日刊現代》也指出，日本在東京賽區具有龐大票房與商業價值，因此這項賽程安排被視為「明顯優待日本與美國」。

商業與競技的拉鋸：大谷 vs. 賈吉的票房魅力

事實上，WBC由美國職棒大聯盟（MLB）主導舉辦，賽事的商業價值一向備受重視。擁有大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）等球星的日美對決，被視為本屆最具話題性的組合，主辦單位希望將這張「王牌對決」留到決賽，被認為是合理的商業策略。

不過，對於像韓國或多明尼加這類從激烈分組賽中突圍的球隊而言，對戰表的特殊安排難免引發質疑。未來WBC若要真正成為「棒球世界盃」，制度的透明度與公平性必須經得起檢驗。

▲經典賽，美國隊交手義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲經典賽，美國隊 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： WBC賽程爭議日美優待公平性棒球2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

多明尼加打瘋了！猛敲14轟追平WBC紀錄　再一轟改寫歷史

多明尼加打瘋了！猛敲14轟追平WBC紀錄　再一轟改寫歷史

WBC 8強戰開打！多明尼加13轟打線迎戰韓國　桑契斯對決柳賢振

WBC 8強戰開打！多明尼加13轟打線迎戰韓國　桑契斯對決柳賢振

韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議

韓媒質疑WBC對戰表！日美決賽前不碰頭　「特殊安排」引熱議

【這樣算待轉嗎？】騎士路口左轉...遭闖紅燈汽車撞飛骨折

熱門新聞

威爾斯再見3分砲提前結束比賽！多明尼加10：0完封韓國挺進4強

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙

打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

212強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

3韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

4快訊／美國前進4強！將交手多明尼加

5韓媒毒舌痛批：韓國棒球井底之蛙

最新新聞

1柯蕭證實將離隊！拿啤酒畫面瘋傳

2陳晨威親揭台韓感動落淚：大家衝出來像冠軍

3死神KD致命跳投　火箭主場險勝鵜鶘

4韓媒怒批WBC賽程偏袒　質疑保送日美

5快訊／美國前進4強！將交手多明尼加

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

排球練一半！包球變飛撲　男上加男擁抱隊友笑翻全場

韓男主持人「突抓狂毆打女主播」　直播全播出..最後爆哭求原諒？

【狂奔畫面曝】保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

【路中開跳挨罰】5阿志頭男模衝流量 網：吃我水果會提告

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

【遭肉搜炎上】好市多化妝台「全都我的」她整排掃光還擋人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366