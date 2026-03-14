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柯蕭證實8強戰後將離隊！職業生涯劃下句點　6局拿啤酒畫面瘋傳

▲傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽擊敗加拿大晉級4強，賽後投手名單將調整，傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）確定離開美國隊陣容。由於他在本屆賽事始終未獲登板機會，也意味著這位道奇傳奇投手的職業生涯正式畫下句點。

柯蕭去年宣布退休後，仍接受美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）邀請加入經典賽陣容。他曾表示，能穿上美國隊球衣代表國家出賽，一直是自己「人生願望清單」上的一項。

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不過本屆賽事從分組賽到8強淘汰賽，柯蕭始終沒有登板。預賽對義大利一戰，美國隊牛棚一度讓他起身熱身，但隨後貝德納（David Bednar）成功化解危機，柯蕭停止熱身，最終未能登板。

今天8強對加拿大賽前，德羅薩被問到是否會安排柯蕭登板時坦言，這是「輸了就回家的比賽」，牛棚還有多名投手可用，「我很希望能讓柯蕭上場投一點，但機會恐怕不大。」

柯蕭也向《MLB Network》記者莫羅西（Jon Morosi）證實，對加拿大的8強戰將是他在本屆經典賽美國隊名單上的最後一場比賽。

在這場關鍵戰前，柯蕭談到自己能參與這次經典賽的心情。他坦言，代表美國隊一直是自己的人生願望之一，「對我來說，能在這個團隊裡、待在休息室和大家一起相處，光是這樣的經歷就已經非常棒了。」

柯蕭提到，能與這群頂尖球員待在同一個休息室，是非常特別的經歷。「看到這些願意參加的球員，就知道大家都很重視這項賽事。當然贏球很重要，比賽也充滿強度，但對我來說，能和大家一起待在休息室、一起經歷這一切，本身就很棒。」

雖然自己在投手調度中的順位並不高，他仍表示隨時做好準備，「我們的投手群很強，但我還是會準備好。如果有機會上場，我一定會準備好面對。」

最終比賽結束，柯蕭仍未獲登板機會。有趣的是，6局下半，在牛棚待命的他，意外獲得一杯冰啤酒。這充滿違和感的悠哉畫面引發熱議，球迷開玩笑稱，看來提前開啟「退休生活模式」。

據外媒指出，柯蕭未來有望轉任球評，加入NBC轉播團隊，持續以不同身分參與棒球世界。

關鍵字： 柯蕭世界棒球經典賽WBC美國隊退休2026WBC2026WBC列強

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