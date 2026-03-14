WBC官方捕捉落寞瞬間　韓媒重話反省：韓國棒球狼狽不堪、井底之蛙





▲韓國隊在世界棒球經典賽8強賽以0比10遭多明尼加提前結束比賽後，球員黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽14日開打，韓國隊首戰對上火力兇猛的多明尼加，最終遭到全面壓制。多明尼加全場敲出9支安打攻下10分，7局再由威爾斯（Austin Wells）轟出三分砲，提前結束比賽，韓國以0比10吞下扣倒敗，無緣晉級4強。

韓媒集體崩潰：從「世界之牆」到「井底之蛙」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場慘敗引發韓國媒體高度關注，多家主流媒體在賽後以嚴厲標題評論戰局。

《紐西斯通訊社》： 以「核彈頭打線狂轟，韓國投手群遭無情擊潰」為題，直指韓國隊先後動用 9 名投手接力，卻依然擋不住多明尼加大聯盟級打線的教訓，形容過程「狼狽不堪」。



《韓聯社》： 哀嘆「世界之牆依舊高聳」。報導指出，這是韓國隊自 2009 年奪亞以來，睽違 17 年才重返 8 強，原以為是復興的開始，沒想到卻換來一場體現巨大實力差距的慘敗。



《首爾新聞》： 標題更為毒舌，直言這是「『井底之蛙』韓國隊遭震撼教育」。文中特別對比了多明尼加高達 3.4 億美金的驚人團隊年薪，並諷刺總教練柳志炫原想「尋找對手弱點應戰」，結果發現對方強到「既無破綻也無弱點」。

比賽過程也讓韓國球迷難掩失望。先發左投柳賢振首局雖順利讓對手三上三下，但第2局便失3分退場。之後韓國再動用8名投手接力仍無法止血，第3局再失4分，比分迅速被拉開。反觀韓國打線則完全遭到多明尼加先發左投桑切斯壓制，前5局僅擊出2支安打，始終無法攻下分數。

儘管吞下慘敗，韓國隊賽後仍展現對球迷的感謝。比賽結束後，全隊在場上整齊列隊，向現場球迷深深鞠躬致意。WBC官方X（前Twitter）分享這一幕，照片中選手神情落寞，在球場燈光下低頭致意，與另一側慶祝晉級4強的多明尼加球員形成鮮明對比。