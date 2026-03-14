韓國慘敗遭淘汰　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽13日在邁阿密登場，韓國隊以0比10遭多明尼加7局提前結束比賽，無緣晉級4強。賽後韓國隊總教練柳志炫在記者會上直言，多明尼加實力確實強大，「這場比賽讓我們再次確認，他們聚集了世界最高水準的球員。」





▲WBC韓國隊總教練柳志炫。（圖／記者林敬旻攝）

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韓國隊睽違4屆重返8強，但此戰從第2局開始局勢急轉直下。先發投手柳賢振首局雖讓對手三上三下，但2局起多明尼加火力全面爆發，韓國隊在3局前已失7分。球隊此役動用多達9名投手仍無法止血，7局2出局、一三壘有人時，再遭轟出三分砲，比賽提前結束。

柳志炫賽後坦言，球隊帶著期待迎戰，但最終仍感受到差距，「第一輪我們以不錯的狀態結束，所以今天帶著很多期待上場，但實際比賽後，感覺我們還是稍微不及多明尼加。」

媒體詢問「多明尼加是否比日本更強」時，柳志炫沒有直接比較，但表示多明尼加接下來將在準決賽登場，「到時候大家應該會更清楚看到這支球隊有多麼強大、多麼有力量。」

儘管結果令人遺憾，柳志炫仍特別感謝38歲老將柳賢振。他表示，這位大聯盟左投無論成績、態度或行為都是球隊典範，「正因為如此，即使到了這個年紀，他仍然能以韓國隊先發投手身分保持競爭力。」

柳志炫最後指出，韓國棒球未來仍需持續提升，「我們必須創造更多機會，讓球員在國際舞台比賽，同時也需要培養更多投手。」慘敗過後，韓國球員賽後一度呆立球場，難掩失落情緒。