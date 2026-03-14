「太慘了！」韓國遭多明尼加扣倒　韓國球迷崩潰：根本不是對手

▲韓國隊在世界棒球經典賽8強賽以0比10遭多明尼加提前結束比賽後，球員黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）8強賽在美國邁阿密loanDepot park舉行，由C組第2名韓國對上D組第1名多明尼加。韓國在第2、3局接連失分，被多明尼加狂攻7分，最終以0比10提前結束比賽落敗。賽後韓國球迷也在社群媒體上表達失望情緒。

韓國在2局上率先遭到打擊。當時1出局一壘有人，多明尼加第6棒指定打擊卡米內羅（Junior Caminero）擊出適時二壘安打，先攻下2分。隨後羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出內野滾地球，卡米內羅趁機跑回本壘，多明尼加單局攻下3分。

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到了3局，多明尼加攻勢持續。韓國在無人出局一壘有人的情況下，被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出適時二壘安打再失1分。接著馬查多（Manny Machado）在無人出局三壘機會敲出左外野安打，比分再度擴大。

2出局滿壘時，韓國第4任投手郭彬（Kwak Been）先對小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出保送，接著又保送馬提（Ketel Marte），該局共失4分。

7局下韓國已落後7分，兩出局一、三壘局面時，第9任投手蘇亨俊（So Hyeon-jun）被威爾斯（Austin Wells）轟出三分全壘打，讓比賽因10分差規則提前結束。

賽後不少韓國球迷在社群媒體上留言表達失望，例如「真的太慘了」、「果然完全不是對手」、「真的沒救了」、「如果繼續用朴永賢就不會被保送擠回分數」、「完全看不懂調度」、「多明尼加實在太強了」、「竟然被打到提前結束比賽」等聲音湧現。