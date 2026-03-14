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快訊／美國5比3擊敗加拿大前進4強！將與多明尼加爭決賽門票

▲美國先發投手韋伯（Logan Webb）三振加拿大打者托羅（Abraham Toro）結束首局後振臂慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國先發投手韋伯（Logan Webb）三振加拿大打者托羅（Abraham Toro）結束首局後振臂慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽14日在休士頓Daikin Park登場，美國隊靠前段局數攻勢建立領先，最終以5比3擊敗加拿大，挺進4強，將與先前以10比0扣倒韓國的多明尼加爭奪決賽門票。

美國隊首局便先馳得點。小惠特（Bobby Witt Jr.）選到保送上壘後，賈吉（Aaron Judge）擊出左外野二壘安打形成二、三壘有人，隨後舒瓦伯（Kyle Schwarber）擊出滾地球帶有打點，美國取得1比0領先。

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3局上，美國再度擴大比分。阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）率先敲安，加拿大先發投手索羅卡（Michael Soroka）雖一度拿下兩個出局數，但保送賈吉後，史瓦伯擊出內野安打形成滿壘。接著柏萊格曼（Alex Bregman）擊出三壘方向滾地球，三壘手托羅（Abraham Toro）攔下後傳一壘發生失誤，美國隊一口氣再添2分，將比分拉開至3比0。

美國先發投手韋伯（Logan Webb）此役投4.2局僅被敲4支安打，沒有失分，送出5次三振、1次保送，成功壓制加拿大打線。韋伯在5局下1出局後退場，由牛棚接手守成，為球隊奠定領先基礎。

6局上美國再度擴大領先。安東尼（Roman Anthony）率先敲出安打，隨後羅利（Cal Raleigh）選到保送形成一、二壘有人，圖朗（Brice Turang）擊出中外野安打先送回1分。接著阿姆斯壯再補上一支中外野安打帶有打點，美國單局再添2分，取得5比0領先。

加拿大在6局下展開反擊。歐尼爾（Tyler O'Neill）出局後，凱西（Owen Caissie）選到保送上壘，托羅擊出滾地球推進跑者。兩出局後布萊克（Tyler Black）敲出左外野安打帶回1分。接著奈勒（Bo Naylor）轟出右中外野兩分砲，加拿大單局追回3分，將比分追至3比5。

7局下，加拿大再度製造威脅，朱利安（Edouard Julien）與羅培茲（Otto Lopez）接連敲安攻佔一、二壘，隨後捕手羅利發生捕逸，兩名跑者分別推進至三、二壘。不過奈勒擊出內野飛球出局後，歐尼爾與凱西連續遭三振，美國成功守住領先。

9局派出火球終結者米勒（Mason Miller）登板關門。加拿大先以代打楊恩（Jared Young）上場，但遭到三振出局，接著朱利安也被三振。最後羅培茲（Otto Lopez）揮空三振，形成再見三振，米勒連飆3K關門成功。

歷史交手方面，加拿大曾在2006年首屆經典賽分組賽擊敗美國，但之後5次對決全由美國取勝，包括2009年6比5、2013年9比4、2017年8比0、2023年12比1，以及本屆8強賽5比3，美國對加拿大取得5連勝。

美國隊此戰取勝後，隊史第5度晉級經典賽4強，下一戰將與多明尼加正面交鋒。

關鍵字： WBC美國隊加拿大棒球賽八強2026WBC2026WBC列強

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