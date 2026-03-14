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多明尼加打瘋了！猛敲14轟追平WBC紀錄　再一轟改寫歷史

▲多明尼加先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）在世界棒球經典賽（WBC）8強賽首局對韓國登板投球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲多明尼加先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）在世界棒球經典賽（WBC）8強賽首局對韓國登板投球 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽在邁阿密loanDepot park登場，多明尼加打線火力持續爆發，威爾斯（Austin Wells）7局下轟出再見三分砲，以10比0提前結束比賽擊敗韓國，順利晉級4強。同時多明尼加本屆累積14支全壘打，也追平經典賽單屆最多轟紀錄。

多明尼加此戰開賽就展現強大火力，前3局狂攻7分奠定勝基。7局下兩出局後，威爾斯將球轟向右外野，擊出三分全壘打，讓比賽因10分差規則提前結束。

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這發全壘打不僅是多明尼加本屆第14轟，也追平2009年墨西哥締造的單屆最多全壘打紀錄，只要再敲1轟就能改寫歷史；此外球隊5場攻下51分，距離2009年美國創下的57分紀錄僅差6分。

此外，威爾斯這發全壘打也是經典賽史上第5支「提前結束比賽」的全壘打，多明尼加本屆就出現兩次，另一支是分組賽時索托（Juan Soto）對荷蘭擊出的再見轟。

投手方面，多明尼加王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）同樣展現壓制力。這位2025年國聯賽揚獎票選第2的投手，5局無失分只被敲2支安打並送出8次三振，成功封鎖韓國打線。

多明尼加目前5場比賽累積攻下51分，平均每場超過10分，火力高居本屆賽事第一。接下來將在4強戰迎戰美國與加拿大之戰的勝方。目前美國以3比0領先加拿大。

關鍵字： 多明尼加經典賽WBC全壘打棒球2026WBC2026WBC列強

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