鄧愷威春訓先發亮相！3局僅被敲1安失1分　最快153公里





▲鄧愷威。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

效力於休士頓太空人體系的台灣投手鄧愷威，在春訓熱身賽迎來本季首次先發，對戰聖路易紅雀，主投3局僅被敲1安、失1分，送出2次三振、2次保送，完成春訓首場先發任務後退場，當時球隊仍握有領先。

鄧愷威開賽就展現壓制力，首局先讓打者擊出滾地球出局，隨後雖因控球偏差出現觸身球，但他很快穩住陣腳，靠著94英哩以上的伸卡球讓對手擊出游擊方向滾地球形成雙殺，順利化解危機。

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第2局鄧愷威節奏更快，透過橫掃球、四縫線速球與伸卡球的搭配，連續讓3名打者擊出滾地球出局，只用約12球就完成三上三下，展現製造滾地球的能力。

3局下出現較大考驗。鄧愷威先投出保送，再以速球與變化球製造三振，但隨後再次出現四壞保送，並被擊出一支中外野安打形成滿壘。接著他讓打者擊出左外野高飛犧牲打失掉1分，不過最後仍靠三振結束該局。

總計鄧愷威此役先發3局，用球數49球，其中28顆為好球，被敲1安失1分責失，送出2次三振，另有2次四壞與1次觸身球。球速方面，伸卡球最快約95英哩（約153公里），四縫線速球最快94.9英哩。

值得一提的是，他在比賽中也曾啟動ABS自動好球帶挑戰，成功將原本判定的壞球改判為好球。