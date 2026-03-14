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美加8強戰上演北美對決！美國王牌韋伯對決索羅卡　爭4強門票

▲經典賽美國隊，游擊手韓德森（Gunnar Henderson）在6局擊出全壘打後慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與加拿大在WBC 8強賽交手，爭奪4強門票。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽持續進行，美國隊將在休士頓Daikin Park迎戰加拿大，上演北美強權對決。兩隊在分組賽都繳出3勝1敗戰績，此戰勝者將晉級4強，前往邁阿密loanDepot park對決韓國與多明尼加之戰的勝方。

美國隊在本屆賽事被視為奪冠熱門之一，但分組賽最後一戰卻以6比8爆冷敗給義大利，一度讓外界質疑球隊狀態。不過在此之前，美國曾以15比5擊敗巴西、9比1大勝英國，並以5比3力克墨西哥，整體實力仍被看好。

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在星光熠熠的打線中，外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）反而成為目前最亮眼的打者之一。他僅10個打數就敲出2發全壘打與1支二壘安打，火力相當驚人。

加拿大則寫下歷史新頁，首度闖進經典賽8強。球隊在分組賽先以8比2擊敗哥倫比亞，雖曾爆冷以3比4不敵巴拿馬，但隨後接連擊敗波多黎各（3比2）與古巴（7比2）順利晉級。

打線方面，外野手凱西（Owen Caissie）與內野手托羅（Abraham Toro）狀態火燙，兩人都敲出1轟、3支二壘安打，其中托羅還另有1支三壘安打。

此戰預計由美國右投韋伯（Logan Webb）對決加拿大右投索羅卡（Michael Soroka）。勝隊將在台灣時間周一前往邁阿密出戰4強戰。

歷史交手方面，加拿大曾在2006年首屆經典賽分組賽擊敗美國，但之後4次對決全由美國取勝，包括2009年6比5、2013年9比4、2017年8比0與2023年12比1。美國隊此戰若能勝出，將是隊史第4度晉級經典賽4強。

關鍵字： 2026WBC美國隊加拿大隊棒球賽2026WBC列強

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