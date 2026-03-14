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不斷更新／韓國投手群崩盤！多明尼加4局7：0領先

▲多明尼加小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，右）在二局跑回得分後，與隊友羅德里奎茲（Julio Rodríguez）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲多明尼加小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，右）在二局跑回得分後，與隊友羅德里奎茲（Julio Rodríguez）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽在美國邁阿密loanDepot park登場，多明尼加在2局下展開攻勢，靠卡米內羅（Junior Caminero）二壘安打帶動火力，單局攻下3分，早早拉開比分。目前多明尼加7：0領先。

2局下，多明尼加率先突破僵局，卡米內羅（Junior Caminero）擊出左外野平飛二壘安打，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）跑回本壘得分，先為球隊取得1比0領先。 接著羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出游擊滾地球出局，三壘跑者卡米內羅趁機跑回本壘得分，多明尼加再添1分。

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攻勢仍未結束，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）隨後擊出右外野強勁安打，送回拉米瑞茲（Agustín Ramírez），同時推進佩多莫（Geraldo Perdomo）至二壘，多明尼加單局灌進3分，取得3比0領先。

3局下多明尼加持續擴大攻勢。索托（Juan Soto）安打上壘後，小葛雷諾擊出中外野二壘安打送回1分，韓國提出觸殺挑戰但維持原判，多明尼加取得4比0領先。

韓國接連換投仍無法止血，馬查多（Manny Machado）敲出左外野安打再添1分，卡米內羅補上安打延續攻勢。郭彬接手登板後雖三振抓下第2個出局，但佩多莫（Geraldo Perdomo）、小塔提斯與馬提（Ketel Marte）連續選到保送，多明尼加再添2分，將比分擴大至7比0。

韓國此局共動用3任投手止血，最後由唐寧（Dane Dunning）登板解圍，索托擊出右外野平飛球出局，安賢民滑接美技收下最後一個出局數。

韓國先發左投柳賢振此戰僅投1.2局，被敲3安打失3分，另有2次保送、1次三振。

關鍵字： 多明尼加2026WBC棒球經典賽卡米內羅2026WBC日韓2026WBC列強

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