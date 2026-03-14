打完WBC立刻投入熱身賽！費爾柴德敲長打　鄭宗哲紅襪先發

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中華隊剛結束2026年世界棒球經典賽（WBC）征途，旅外好手馬不停蹄投入大聯盟春訓熱身賽。其中兩位在本屆經典賽表現亮眼的打者鄭宗哲與費爾柴德（Stuart Fairchild），幾乎沒有調整時間便直接投入比賽。

效力紅襪的內野手鄭宗哲，在對坦帕灣光芒的熱身賽中先發擔任指定打擊、排第7棒。此役4打數沒有敲出安打，吞下3次三振，其中第2打席擊出中外野深遠飛球，擊球初速90.8英里、飛行距離344英尺，可惜遭到接殺。最終紅襪以7比6擊敗光芒。

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鄭宗哲在本屆經典賽表現亮眼，4場比賽繳出打擊率0.333、OPS 1.238，為全隊最高，同時選到5次四壞保送、4次盜壘全部成功，僅吞下1次三振，展現出色的選球能力與跑壘威脅。

另一位經典賽「台灣英雄」「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）同樣迅速回到春訓戰場，他在守護者對天使的熱身賽先發中外野、排第6棒。

費爾柴德首打席擊出二壘方向滾地球，靠守備失誤上壘；第2打席擊出左外野強勁滾地球形成二壘安打，擊球初速高達108英里。第3打席選到保送上壘，並在6局上靠隊友安打推進跑回本壘得分。最終他2打數1安打、1保送、跑回1分，7局下退場，守護者則以2比5敗給天使。t

費爾柴德是本屆中華隊唯一的混血球員，也用表現證明實力。經典賽4場比賽繳出打擊三圍.250/.438/.750、OPS 1.188，敲出2發全壘打、貢獻6分打點，不僅對捷克轟出滿貫砲，對韓國混血投手唐寧（Dane Dunning）也擊出逆轉兩分砲，成為中華隊本屆賽事的重要英雄。

▲鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）