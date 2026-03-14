WBC 8強戰開打！多明尼加13轟打線迎戰韓國　桑契斯對決柳賢振

▲ 多明尼加13轟打線來襲！WBC8強戰韓國 柳賢振對決桑契斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽在美國邁阿密登場，首場對決由火力兇猛的多明尼加迎戰韓國。多明尼加在分組賽以4戰全勝、D組第一之姿晉級，而韓國則是在最後一戰擊敗澳洲後驚險挺進淘汰賽，兩隊將在邁阿密loanDepot park交手，爭奪4強門票。

多明尼加本屆賽事火力全開，目前已轟出13支全壘打，距離2009年墨西哥締造的單屆最多14轟紀錄只差1支。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、克魯茲（Oneil Cruz）與卡米內羅（Junior Caminero）各有2轟進帳，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、馬提（Ketel Marte）與威爾斯（Austin Wells）也各敲1轟，整體打線長打火力驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到8強戰，小葛雷諾表示球隊不打算改變打法，「我們會繼續做現在正在做的事，不需要改變。這個比賽沒有弱隊，也許亞洲球隊的風格不同，但我們只要專心打好棒球，努力贏下比賽。」

投手方面，多明尼加將派出王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）先發，他在2025年國聯賽揚獎票選名列第2。不過他在本屆經典賽首戰對尼加拉瓜時狀況並不理想，僅投1.1局被敲6安失3分，但仍送出4次三振。

▲多明尼加隊大聯盟球星小塔提斯。（圖／達志影像／美聯社）

韓國隊雖然整體MLB星度不如多明尼加，但仍擁有巨人隊外野手李政厚、道奇內野手金慧成等旅美好手坐鎮，本場比賽將由老將左投柳賢振掛帥先發。

此外，韓國隊陣中也有多名KBO年輕新星，包括22歲的起亞虎內野手金倒永與KT巫師外野手安賢民。面對火力驚人的多明尼加打線，韓國投手群將面臨嚴峻考驗。 本場比賽勝隊將晉級4強，並在下一輪對決美國與加拿大之戰的勝方。

韓國隊在本屆2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽將對決火力兇猛的多明尼加，其中陣中打擊表現最亮眼的球員之一，就是25歲的LG雙子內野手文保景（Bo Gyeong Moon）。

他在分組賽狀態火燙，繳出打擊率0.538、OPS高達1.779，並敲出2發全壘打、貢獻11分打點，成為韓國打線的重要火力來源。

談到即將在邁阿密loanDepot park進行的8強戰，文保景表示期待球迷的支持。他說，「我想應該也會有韓國球迷到場，希望能得到他們的加油。球場氣氛可能會和我平常習慣的不太一樣，但說到底，這還是棒球。」

面對星光熠熠的多明尼加隊，文保景也坦言相當期待這場對決，「多明尼加有很多在大聯盟打球的明星選手，能和這些球員同場競技真的很令人興奮，我很期待這場比賽。」

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）