12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票





▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）公布2027年世界12強資格賽主辦城市與分組名單正式出爐。這項賽事同時也是各國爭取奧運棒球門票的重要途徑，備受關注。衛冕冠軍中華隊則因世界排名名列前段班，已確定直接取得正賽資格。

WBSC宣布，兩組資格賽將分別在中國廣東省中山市與西班牙巴塞隆納舉行。其中中山站比賽時間為2026年11月26日至28日，由地主中國隊與捷克、尼加拉瓜、英國同組競爭；巴塞隆納站則於10月9日至11日登場，西班牙將與哥倫比亞、義大利、德國同場較勁。

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兩組資格賽各取前2名晉級正賽，將與目前已確定參賽的12支隊伍共同組成16隊賽事，包括日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲與多明尼加。

除了爭奪12強冠軍外，本屆賽事也攸關奧運門票。依規定，2027年12強賽排名最高的亞洲球隊，以及排名最高的歐洲或大洋洲球隊，將各取得一張奧運參賽資格。

中華隊在上屆12強奪冠，本屆挑戰衛冕，更要全力爭取奧運門票。不過亞洲區競爭激烈，日本與韓國勢必精銳盡出，中華隊要在12強賽搶下奧運資格，面臨不小挑戰。