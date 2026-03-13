運動雲

情場失意沒差！籃球金童唐西奇爆轟51分　湖人站上西區第3位

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）13日率隊主場交手芝加哥公牛，對地主紫金軍團的好消息是天王球星詹姆斯（LeBron James）也歸隊先發上陣，但此戰最大焦點仍是唐西奇，他雖然日前傳出與未婚妻感情生變，但全場仍轟下51、10籃板、9助攻、3抄截的準大三元數據，加上「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）也轟下30分、5籃板、7助攻，湖人最終在主場以142比130擊敗公牛拿下4連勝，西區排名也站上第3位。

湖人詹皇日前因左手肘傷勢，連續缺陣3場比賽，但此戰他滿血回歸先發上陣，湖人也湊齊3巨頭在主場出擊。

此戰金童唐西奇火力全開，全場31投17中，包含三分球14投9中，最終狂轟51、10籃板、9助攻、3抄截、1阻攻，加上里夫斯也以高達65%的命中率進帳30分，詹皇復出首戰貢獻18分、7籃板、7助攻、2抄截，加上艾頓（Deandre Ayton）也有23分、10籃板，湖人單場猛砍142分，以12分之差擊敗公牛。

湖人贏球後，目前3月分7場比賽共拿下6勝，戰績41勝25敗也擠下休士頓火箭，獨居西區第3位。

至於輸球的公牛方面，近10戰只拿3勝情況下，戰績已經滑落至東區第12位，此戰以吉迪（Josh Giddey）拿到27分、8籃板、15助攻助攻最佳，布澤利斯（Matas Buzelis）也延續前役火燙手感，此戰貢獻22分、6籃板、2抄截、2阻攻。

▲唐西奇對公牛之戰轟下51分，幫助湖人站上西區排名第3位。（圖／路透）

