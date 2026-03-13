運動雲

大谷翔平OPS驚人2.025！MVP賠率升至頭號熱門　與賈吉並列第一

▲日本睽違60年天覽試合奪勝！大谷翔平率隊致意　東京巨蛋掌聲雷動。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本武士隊將於美東時間14日晚上9點（台灣時間15日上午10點），在美國佛羅里達州邁阿密舉行的世界棒球經典賽（WBC）8強戰對上委內瑞拉。兩隊在WBC史上首次交手，先發投手預計為山本由伸（道奇）對決蘇亞雷斯（Ranger Suárez，紅襪）。

各隊完成預賽4場比賽後，美國大型運動博彩公司的WBC MVP賠率與開賽前出現明顯變化。根據DraftKings與BetMGM等博彩平台顯示，大會開打前，美國隊強打賈吉（Aaron Judge）是壓倒性的MVP頭號熱門，賠率約7.5至8.5倍；2023年上一屆賽事MVP大谷翔平則以12至13倍緊追在後。

不過截至12日為止，大谷的賠率已上升至6.5至7倍，而賈吉則為6.5至7.5倍，兩人幾乎並列最被看好的MVP人選。
這並非賈吉評價下降，而是相對而言，大谷的評價明顯上升。分組賽打擊成績方面，賈吉打擊率為2成50（16打數4安打），2支全壘打、5分打點，OPS為1.054；大谷則繳出打擊率5成56（9打數5安打）、2轟6打點的成績，OPS更高達2.025，在至少出賽3場的球員中高居第一。

從團隊戰績來看，美國隊在分組賽最後一戰以6比8敗給義大利，爆出冷門；反觀多明尼加則豪取4連勝，團隊打擊率3成13、OPS 1.130、13支全壘打與41分得分，四項數據皆為20支參賽隊伍之最。

因此，在MVP賠率排行中，第3名之後的排名出現變化。2月時，美國隊投手史庫柏（Skubal）以13至14倍居於其後，接著是哈波（Bryce Harper）、史金斯（Paul Skenes）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）等美國球員，賠率約16至17倍。不過

根據美國《TheScore Bet》數據，目前小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與索托（Juan Soto）已超越上述球員，賠率來到13倍，多明尼加球員也在MVP競爭中迅速竄起。

奪冠賠率同樣出現變動。大會開打前，美國隊以1.87至2.03倍是壓倒性的奪冠熱門，日本為4.22至4.55倍，多明尼加則為4.75至5.26倍。

但目前美國隊奪冠賠率上升至2.25至2.4倍，日本也微幅上升至4.75至5.25倍；反觀多明尼加賠率則大幅下降至3.25至3.4倍，反超日本躍升為第二熱門

關鍵字： WBC大谷翔平賈吉八強賽賠率2026WBC2026WBC日韓

