運動雲

>

韓國隊長李政厚從小帥到大　「卻偏要靠球技征服世界」

（圖／取自韓網、取自 wbcbaseball IG）

▲李政厚。（圖／取自韓網、取自 wbcbaseball IG）

圖文／CTWANT

李政厚（Jung-hoo Lee）不僅是韓國職棒的傳奇，更是當今大聯盟最受矚目的亞洲新星。因父親是以「風之子」著稱的韓國傳奇球星李鍾範，所以擁有「風之孫」稱號的他，出身棒球名門，李政厚自出道以來便以「撕漫男」般的顏值橫掃亞洲，但他最具威脅性的武器卻是那教科書等級的打擊技巧。

從橫掃 KBO 到挑戰 MLB，目前效力於美國職棒大聯盟舊金山巨人，這位韓國隊長用實力證明：他不只有臉蛋，更有足以撼動世界的球技。對女粉絲而言，他那種「怎麼有人能帥成這樣還球技爆棚」的存在，簡直是棒球場上最迷人的風景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

完美基因的傳承：從「風之孫」開啟的棒球人生

李政厚的棒球之路彷彿是命定。他的父親是韓國棒球史上極具傳奇色彩的「風之子」李鍾範，這讓他在出生那一刻起便承載了無數期待。但「風之孫」這個稱號，是他靠著過人的天賦與後天極致的努力贏回來的。從小就在球場邊跑跳的他，不僅繼承了父親卓越的運動神經，更擁有一張從小就十分帥氣的精緻臉龐。看著他兒時與父親的合照，那雙圓亮有神的眼睛，早已預告了未來巨星的誕生。

（圖／取自韓網）

▲（圖／取自韓網）

KBO 的打擊藝術家：用安打征服亞洲的韓國隊長

在進入韓國職棒培證英雄隊後，李政厚迅速展現出「怪物新人」的實力，打擊率長年穩定在三成以上，更創下多項史上最年輕紀錄。作為韓國隊隊長，他在國際賽場上的表現更是冷靜沉著，總能在關鍵時刻給予對手致命一擊。他在場上跑壘時的自信與拚勁，搭配那張毫無死角的臉孔，讓他每次登場都伴隨著滿場的尖叫聲。

（圖／取自 wbcbaseball IG）

▲（圖／取自 wbcbaseball IG）

跨海挑戰最高殿堂：舊金山巨人的亞洲新勢力

2024 年，李政厚以破紀錄的合約加盟大聯盟舊金山巨人隊，正式向世界最高殿堂宣戰。即便來到大聯盟，他那獨特的打擊風格與極高的擊球率依然讓美國媒體驚艷。他在 MLB 賽場上穿著緊身球衣、專注盯著投手的神情，再次在社群媒體上瘋傳，直呼他是「球場上的頂級模特」。從仁川到舊金山，李政厚證明了優質的球技與出眾的外貌可以完美共存。

（圖／取自 hoohoohoo__ IG）

▲（圖／取自 hoohoohoo__ IG）

女粉絲集體淪陷：怎麼會有人帥到這種程度？

在各大棒球論壇與社群平台上，關於李政厚的討論永遠離不開「不可理喻的完美」。無數女粉絲對他的評價極其一致：「怎麼會有人長得像偶像，球技還這麼強？」他在球場上嚴肅專注、揮汗淋漓，私下穿搭卻又是極簡質感的休閒風格，這種極大的反差讓粉絲們徹底淪陷。尤其是他那充滿英氣的眉宇與挺拔的身姿，加上身為隊長的領袖魅力，讓他不分國界地成為女性心中「最想支持的球員」。李政厚的存在，讓棒球這項運動增加了更多令人心動的理由。

（圖／取自韓網）

▲（圖／取自韓網）

全家都是神仙顏值！連妹妹也美到出圈，爸媽基因太強大

說到李政厚就不得不提他們「基因中樂透」的家庭。李政厚的妹妹也因超高顏值在網路掀起熱烈討論，妹妹擁有和哥哥同款的清冷精緻感，神似韓劇女主角的氣場，讓網友紛紛直呼：「這家人的基因真的不科學！」妹妹嫁給李政厚的好朋友高祐錫，目前效力於美國職棒底特律老虎小聯盟，曾效力於韓國職棒LG雙子。

（圖／取自韓網）

▲（圖／取自韓網）

延伸閱讀
姪女「月薪3萬」工作3個月就有房　「一坪近120萬」吳淡如曝挑房內幕
嬰肚臍凸出被長輩「貼硬幣24小時」壓平　小兒科醫曝最慘後果
原始連結

關鍵字： 周刊王李政厚

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2

林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2

柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到

柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／神逆轉！戴維斯又有工作了　國王簽下當「東超限定球員」

快訊／神逆轉！戴維斯又有工作了　國王簽下當「東超限定球員」

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

快訊／WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

快訊／WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過

熱門新聞

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2

柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC超級預測王／300項好禮等你拿

2美媒評WBC八強戰力排行　日本僅第2

3陳傑憲傷勢報告出爐！預計4至6周恢復

4林維恩WBC一戰成名！火球轉速驚艷

5柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷

最新新聞

1大谷OPS驚人2.025！MVP賠率升至第一

2山本由伸8強戰先發恐是最後登板！

3林昀儒好威　闖WTT重慶冠軍賽男單8強

4韓國隊長李政厚從小帥到大

5前役轟83分　阿德巴約今日轟21分仍助勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

【這次不是拖鞋了】浪浪阿財竟直接叼一隻全雞回來！

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366