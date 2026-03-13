韓國隊長李政厚從小帥到大　「卻偏要靠球技征服世界」

▲李政厚。（圖／取自韓網、取自 wbcbaseball IG）

圖文／CTWANT

李政厚（Jung-hoo Lee）不僅是韓國職棒的傳奇，更是當今大聯盟最受矚目的亞洲新星。因父親是以「風之子」著稱的韓國傳奇球星李鍾範，所以擁有「風之孫」稱號的他，出身棒球名門，李政厚自出道以來便以「撕漫男」般的顏值橫掃亞洲，但他最具威脅性的武器卻是那教科書等級的打擊技巧。

從橫掃 KBO 到挑戰 MLB，目前效力於美國職棒大聯盟舊金山巨人，這位韓國隊長用實力證明：他不只有臉蛋，更有足以撼動世界的球技。對女粉絲而言，他那種「怎麼有人能帥成這樣還球技爆棚」的存在，簡直是棒球場上最迷人的風景。

完美基因的傳承：從「風之孫」開啟的棒球人生

李政厚的棒球之路彷彿是命定。他的父親是韓國棒球史上極具傳奇色彩的「風之子」李鍾範，這讓他在出生那一刻起便承載了無數期待。但「風之孫」這個稱號，是他靠著過人的天賦與後天極致的努力贏回來的。從小就在球場邊跑跳的他，不僅繼承了父親卓越的運動神經，更擁有一張從小就十分帥氣的精緻臉龐。看著他兒時與父親的合照，那雙圓亮有神的眼睛，早已預告了未來巨星的誕生。

▲（圖／取自韓網）

KBO 的打擊藝術家：用安打征服亞洲的韓國隊長

在進入韓國職棒培證英雄隊後，李政厚迅速展現出「怪物新人」的實力，打擊率長年穩定在三成以上，更創下多項史上最年輕紀錄。作為韓國隊隊長，他在國際賽場上的表現更是冷靜沉著，總能在關鍵時刻給予對手致命一擊。他在場上跑壘時的自信與拚勁，搭配那張毫無死角的臉孔，讓他每次登場都伴隨著滿場的尖叫聲。

▲（圖／取自 wbcbaseball IG）

跨海挑戰最高殿堂：舊金山巨人的亞洲新勢力

2024 年，李政厚以破紀錄的合約加盟大聯盟舊金山巨人隊，正式向世界最高殿堂宣戰。即便來到大聯盟，他那獨特的打擊風格與極高的擊球率依然讓美國媒體驚艷。他在 MLB 賽場上穿著緊身球衣、專注盯著投手的神情，再次在社群媒體上瘋傳，直呼他是「球場上的頂級模特」。從仁川到舊金山，李政厚證明了優質的球技與出眾的外貌可以完美共存。

▲（圖／取自 hoohoohoo__ IG）

女粉絲集體淪陷：怎麼會有人帥到這種程度？

在各大棒球論壇與社群平台上，關於李政厚的討論永遠離不開「不可理喻的完美」。無數女粉絲對他的評價極其一致：「怎麼會有人長得像偶像，球技還這麼強？」他在球場上嚴肅專注、揮汗淋漓，私下穿搭卻又是極簡質感的休閒風格，這種極大的反差讓粉絲們徹底淪陷。尤其是他那充滿英氣的眉宇與挺拔的身姿，加上身為隊長的領袖魅力，讓他不分國界地成為女性心中「最想支持的球員」。李政厚的存在，讓棒球這項運動增加了更多令人心動的理由。

▲（圖／取自韓網）

全家都是神仙顏值！連妹妹也美到出圈，爸媽基因太強大

說到李政厚就不得不提他們「基因中樂透」的家庭。李政厚的妹妹也因超高顏值在網路掀起熱烈討論，妹妹擁有和哥哥同款的清冷精緻感，神似韓劇女主角的氣場，讓網友紛紛直呼：「這家人的基因真的不科學！」妹妹嫁給李政厚的好朋友高祐錫，目前效力於美國職棒底特律老虎小聯盟，曾效力於韓國職棒LG雙子。

▲（圖／取自韓網）

