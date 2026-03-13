運動雲

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

▲悍將上半季主題公布 。（圖／富邦悍將提供）



記者王真魚／綜合報導

2026 年中職新球季將要點燃戰火，富邦悍將公布上半季 7 檔主題日，主場開幕系列戰「BLUE POWER」在 4/3(五)、4/4(六)登場，十年淬鍊、全面進化，一同迎接新一年度的開始！5/30(六)、5/31(日)「G!POP 流行音樂節」在大巨蛋登場，最轟炸的音樂派對等你來同樂。另外今年新莊主場「外野熱區」全新登場，場場都有 Fubon Angels 陪你應援！富邦悍將上半季 27 場新莊主場售票，將於 3/17(二)12:30 起開放家族會員優先購票，3/20(五)12:30 起全面開賣！

今年悍將主場新莊棒球場在休賽季期間再度優化，內野一般區座位全面更新，全新座椅提升觀賽舒適度，內野新增「B12、B13 區」是近距離觀看悍將牛棚練習的最佳選擇區位。同時去年下半季試辦的外野應援收到熱烈迴響，本季「外野熱區」全新登場，將在外野新增應援舞台，場場都有 Fubon Angels 應援！（舞台設置於 G8、G9 區第四排前走道，因應新增舞台，G7-G10 為外野熱區，採對號座方式販售；本年度起內外野票券皆不互通，購買內野票券者將無法進入外野區域，購買外野票券者亦無法進入內野席）

4/3 (五)、4/4 (六)「BLUE POWER」

富邦悍將主場開幕戰正式登場！今年以「BLUE POWER」為主題，宣告悍將十週年全新啟動。十年淬鍊、全面進化，從場上戰力到場下應援氣勢全面升級，眾所期待的 Fubon Angels 全員到齊迎接開幕戰，用熱情舞力引爆全場，與家人們一起迎接十週年嶄新篇章！

主題日推出限量「十週年應援 T-Shirt」，以悍將十週年 LOGO 為核心設計，凡購買內野全區門票即可獲得一件。4/3 贈送「力量寶藍款」、4/4 贈送「沉穩藏青款」，兩天限定、兩款收藏。同時進場加贈「悍將特刊」，收錄球隊成長決心與 Fubon Angels 陣容介紹等內容，帶你完整掌握十週年亮點！

4/5 (日)、4/6 (一)「ONE FOR ALL 林哲瑄引退主題日」

有些身影，陪我們走過青春；有些背號，早已刻在心裡。林哲瑄去年季末宣告引退，今年，我們把最盛大的掌聲留在這裡，「ONE FOR ALL」不只是口號，而是他始終為團隊而戰的信念。4/5 生涯最終戰，讓我們再一次為他的奔跑與守備吶喊；4/6 引退儀式，細數那些為悍將奮不顧身的時刻。場外特別規劃實戰裝備與珍貴展品展示，重溫屬於哲瑄的榮耀篇章。最後一次並肩作戰，一起把感謝化成全場最溫柔、也最震撼的應援。

4/18 (六)、4/19 (日)「Lu 來 Lu 快樂」

可愛爆擊！悍將攜手超萌人氣角色罐頭豬 LULU，把主場變成大型開心樂園，大人小孩一起《Lu 來 Lu 快樂》，打造萌度滿分拍照區、互動體驗與限定聯名好禮，讓大小朋友邊看球邊放電。LULU 豬還會驚喜現身和大家互動，笑聲保證從場內一路 Lu 到場外！帶著家人、牽著小手，一起來悍將主場收集滿滿的笑臉與回憶吧！

5/9 (六)-5/10 (日)「LOVING CUPID 愛戀邱比特」

浪漫出擊！5/9(六)、5/10(日)「LOVING CUPID 愛戀邱比特」主題日在新莊主場甜蜜登場，六位悍將球員化身邱比特，為進場球迷施展浪漫戀愛魔力，現場參與互動遊戲還有機會獲得邱比特限定好禮！無論你是單身出擊、好友同行，還是和另一半甜蜜應援，都邀請你一起讓心動在主場發生，一起應援這場甜度爆表的浪漫派對！

5/16 (六)-5/17 (日)「迺夜市 呷好味」

球場一秒變身熱鬧夜市！「迺夜市 呷好味」主題日將最具代表性的台味文化搬進場內，打造專屬球迷的美食派對！現場更設有夜市人氣攤位遊戲，重現熟悉又歡樂的逛攤氛圍，讓大小朋友都能盡情同樂。這一夜，不只為悍將應援，更要大啖美食、暢玩遊戲，感受最熱血又最接地氣的台味棒球盛典！

5/30 (六)-5/31 (日)「G!POP 流行音樂節」

準備好讓音浪與應援聲同時引爆臺北大巨蛋了嗎？悍將年度主題日「G!POP 流行音樂節」今年以「韓流音浪」為主軸，打造棒球與韓流舞台交織的感官盛典！

5/30 將由近期話題度爆表、以青春能量席捲各大舞台的「女子搖滾樂團」，以及擁有「夏日女王」之稱的韓流實力歌姬帶來震撼演出；5/31 則迎來出道多年、擄獲無數樂迷的韓國「人氣搖滾樂團」壓軸登場。

讓球場化身萬人音樂派對，這個週末一起進場嗨翻大巨蛋！

6/13 (六)-6/14 (日)「Skater JOHN」

街頭能量席捲新莊棒球場！6/13(六)、6/14(日)富邦悍將攜手熱愛滑板的藍帽小狗「Skater JOHN」將街頭魂進駐新莊城堡，打造潮流與跳脫框架的風格態度！

日本 IP 創作者暨創意總監 SHIBACHAN 也將首次來到球場與粉絲互動，更將推出限定聯名周邊與互動拍照場景，一起進場展現自由滑行的街頭態度吧！

富邦悍將上半季 27 場新莊主場賽事門票，將於 3/17(二)起依序開放家族會員於「富邦悍將售票網、富邦悍將售票 APP」優先購票，3/20(五)12:30 起於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票 APP、全台全家便利商店「FamiPort」同步開賣全面開賣。

敖犬手機滑進飛機座椅！　機務挖20分鐘..老婆傻眼：雷包XD

