前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

記者杜奕君／綜合報導

前役交手華盛頓巫師技驚四座，繳出NBA史上單場次高的「83分」神紀錄後，邁阿密熱火明星主場長人阿德巴約（Bam Adebayo）13日交手密爾瓦基公鹿之戰，前3節僅拿下8分情況下，末節個人包辦13分，全場貢獻21分、8籃板、2助攻，也幫助熱火以112比105戰勝公鹿，拿下近期7連勝。

阿德巴約在前一戰交手巫師時，一舉超越已逝傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分紀錄，成為NBA史上單場個人得分次高紀錄保持者，僅次於上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）於1962年時所寫下的單場100分紀錄。

在前一戰的火燙表現後，阿德巴約今日在主場對上公鹿之戰，前3節表現平平，合計僅有8分進帳，但熱火卻是一路領先對手公鹿，加上阿德巴約末節找到手感，單節轟下13分之多，最終砍下21分、8籃板，成功幫助熱火收穫7連勝。

輸球的公鹿則是苦吞3連敗，前役在阿德巴約拿下83分，卻被部分聲音批評以罰球「刷分」時，公開聲援力挺，強調怎麼達成不重要的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），此戰則有全場最高31分外帶6籃板、3助攻進帳。

阿德巴約賽後受訪時表示，「如果有人因為我只拿21分而覺得失望，我不是太在意，反正我們球隊贏了，這才是最重要的事！」

▲熱火阿德巴約前役轟下83分後，今天對上公鹿只拿21分仍幫助球隊贏得7連勝。（圖／路透）

▲熱火阿德巴約前役轟下83分後，今天對上公鹿只拿21分仍幫助球隊贏得7連勝。（圖／路透）

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

