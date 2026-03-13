運動雲

柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC韓國隊資深投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強戰即將登場，韓國隊將於台灣時間14日對決多明尼加，總教練柳志炫決定推派資深左投柳賢振擔任先發，不過消息傳出後，部分球迷在社群平台上出現帶有嘲諷意味的評論，引發討論。

柳賢振長年在美國職棒大聯盟（MLB）效力，被視為韓國棒球史上最具代表性的投手之一，他2013年加盟洛杉磯道奇後站穩先發輪值，憑藉精準控球與多樣變化球在大聯盟累積10個球季出賽186場，留下78勝48敗、防禦率3.27的成績。

其中2019年堪稱柳賢振職業生涯高峰，他在29場先發中投出14勝5敗、防禦率2.32，勇奪大聯盟防禦率王，並以此表現入選國聯明星賽先發投手，賽揚獎票選也高居第2名，寫下亞洲投手在大聯盟的代表性紀錄。

不過近年來隨著肩膀與手肘傷勢影響，加上年齡增長，柳賢振的球威被認為已不如巔峰時期，2024年回到韓職加盟韓華鷹後，他仍以經驗與節奏掌控能力見長，但外界普遍認為與過去在大聯盟巔峰時期相比仍有落差。

由於多明尼加本屆WBC集結大批大聯盟強打者，當韓國宣布由柳賢振先發時，在社群平台上也出現不少調侃聲音。

有球迷留言表示，「我奶奶住在邁阿密，希望她不要被飛來的全壘打球打到。」暗指多明尼加打線可能對柳賢振造成巨大威脅；也有人戲稱，多明尼加甚至可能在這場比賽寫下WBC單場得分紀錄。

除了嘲諷聲音外，也有部分球迷對柳賢振表達惋惜，一名球迷留言表示，「柳賢振曾是一名非常出色的投手，但為什麼要面對這樣的挑戰。」還有人直言，「如果是這樣的對戰組合，韓國何必來到邁阿密。」

多明尼加之所以被外界看好，與其豪華打線有關，陣中包括索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）等多名大聯盟明星打者，被視為本屆賽事最具破壞力的攻擊陣容之一。

小組賽期間，多明尼加在面對尼加拉瓜、荷蘭、以色列與委內瑞拉的比賽中合計攻下41分，展現強大火力，不過社群平台上的評論並不等同於比賽結果，WBC屬於單場淘汰制賽事，往往充滿變數，過去韓國在國際大賽中也曾多次擊敗強敵，展現競爭力。

在短期賽事中，一名投手的出色表現往往足以改變比賽走向，若柳賢振能以豐富經驗與精準控球壓制多明尼加打線，外界目前的質疑與嘲諷，也可能在一場比賽後出現截然不同的評價。

