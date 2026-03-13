快訊／NBA神紀錄誕生　雷霆SGA「連127場」得分20+超越神獸張伯倫

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆13日以104比102驚險擊敗強敵波士頓塞爾提克，此戰雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正式超越上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）保持63年的歷史紀錄，寫下「連續127場」個人單場得分達到20分的超猛紀錄。吉爾吉斯-亞歷山大此戰最終轟下35分、6籃板、9助攻、2抄截、3阻攻，出色表現在歷史留名。

身為聯盟當代超級球星，吉爾吉斯-亞歷山大憑藉強大得分能力，在上賽季幫助雷霆順利奪冠，個人也包辦年度MVP、總冠軍賽MVP殊榮，聲勢來到巔峰。

雷霆本季開打至今，戰績仍穩居例行賽龍頭，加上吉爾吉斯-亞歷山大持續飆分秀，將連續單場得分20分場次逐步逼近傳奇中鋒張伯倫，終於在今日對上綠衫軍之戰，吉爾吉斯-亞歷山大順利打破紀錄，並幫助雷霆搶下關鍵勝利。

此戰吉爾吉斯-亞歷山大手感火燙，全場18投13中砍下35分、6籃板、9助攻、2抄截、3阻攻，在終場前30.1秒，他的關鍵跳投幫助球隊以兩分超前，隨後塞爾提克雖然也靠布朗（Jaylen Brown）翻身跳投單打取分追平，但終場前0.8秒雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren）關鍵兩罰建功，雷霆就以兩分之差捍衛主場勝利。

在此戰第3節剩下7分4秒時，吉爾吉斯-亞歷山大一次招牌連續假晃後拔起跳投順利破網，也讓他正式超越張伯倫，以連續「127場」個人得分達20分，成為NBA史上第1人，全場雷霆球迷也樂見聯盟新紀錄誕生。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大超越張伯倫神紀錄，成為聯盟史上第1人。（圖／路透）