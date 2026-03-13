運動雲

>

金倒永直言大谷翔平像「高牆」　在WBC體悟世界差距

▲WBC韓國隊金倒永。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC韓國隊金倒永。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）激戰正酣，韓國年輕強打金倒永在本屆賽事中展現關鍵打擊能力，但他同時也坦言在國際舞台上深刻感受到世界級球員的差距，特別是面對日本球星大谷翔平時，更直言「真的感受到一堵很高的牆」。

2024年勇奪韓國職棒年度MVP的金倒永，被視為韓國棒球未來的核心打者，在本屆WBC小組賽中，他在對中華隊的比賽中敲出2分全壘打，並在第8局擊出追平比分的二壘安打，多次在關鍵時刻扮演韓國打線的引爆點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管韓國最終在與中華隊的延長激戰中以4比5惜敗，但金倒永的長打能力與速度仍獲得大聯盟球探高度評價。小組賽期間，他繳出打擊率0.235、1支全壘打、4分打點的成績，存在感遠超數據本身。

談到本屆賽事帶來的體悟，金倒永坦言收穫極大，「我深刻感受到世界上真的有很多非常強的球員。」他也特別提到日本隊核心大谷翔平，坦言「真的感受到一堵非常高的牆」。

在經過日本戰與整個小組賽後，金倒永坦言，「我再次意識到世界上有多少偉大的球員，也深刻感受到自己還有很多不足之處，這是一段非常珍貴的經驗。」

即使坦言仍有不足，金倒永強調這並非挫折，而是成長的動力，他表示，「比賽還沒有結束，我會把這次經驗當作踏板，繼續成長。」

韓國隊接下來將在八強戰迎戰打線火力驚人的多明尼加，儘管金倒永在本屆賽事感受到大谷翔平這道「高牆」，但他仍是韓國棒球未來最具威脅性的打者之一，八強戰表現備受關注。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓大谷翔平金倒永

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

快訊／神逆轉！戴維斯又有工作了　國王簽下當「東超限定球員」

快訊／神逆轉！戴維斯又有工作了　國王簽下當「東超限定球員」

快訊／WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

快訊／WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

韓國WBC八強戰柳賢振先發！迎戰多明尼加　教頭曝原因

韓國WBC八強戰柳賢振先發！迎戰多明尼加　教頭曝原因

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

熱門新聞

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲傷勢報告出爐！預計4至6周恢復

2美媒評WBC八強戰力排行　日本僅第2

3WBC超級預測王／300項好禮等你拿

4美國隊8強戰前換投！史庫柏等3人退出

5快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行檢查

最新新聞

1前役轟83分　阿德巴約今日轟21分仍助勝

2悍將上半季7檔主題日曝光！新莊升級

3柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷

4金倒永直言大谷翔平像「高牆」

5林維恩WBC一戰成名！火球轉速驚艷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

【這次不是拖鞋了】浪浪阿財竟直接叼一隻全雞回來！

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366