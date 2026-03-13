金倒永直言大谷翔平像「高牆」　在WBC體悟世界差距

▲WBC韓國隊金倒永。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）激戰正酣，韓國年輕強打金倒永在本屆賽事中展現關鍵打擊能力，但他同時也坦言在國際舞台上深刻感受到世界級球員的差距，特別是面對日本球星大谷翔平時，更直言「真的感受到一堵很高的牆」。

2024年勇奪韓國職棒年度MVP的金倒永，被視為韓國棒球未來的核心打者，在本屆WBC小組賽中，他在對中華隊的比賽中敲出2分全壘打，並在第8局擊出追平比分的二壘安打，多次在關鍵時刻扮演韓國打線的引爆點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管韓國最終在與中華隊的延長激戰中以4比5惜敗，但金倒永的長打能力與速度仍獲得大聯盟球探高度評價。小組賽期間，他繳出打擊率0.235、1支全壘打、4分打點的成績，存在感遠超數據本身。

談到本屆賽事帶來的體悟，金倒永坦言收穫極大，「我深刻感受到世界上真的有很多非常強的球員。」他也特別提到日本隊核心大谷翔平，坦言「真的感受到一堵非常高的牆」。

在經過日本戰與整個小組賽後，金倒永坦言，「我再次意識到世界上有多少偉大的球員，也深刻感受到自己還有很多不足之處，這是一段非常珍貴的經驗。」

即使坦言仍有不足，金倒永強調這並非挫折，而是成長的動力，他表示，「比賽還沒有結束，我會把這次經驗當作踏板，繼續成長。」

韓國隊接下來將在八強戰迎戰打線火力驚人的多明尼加，儘管金倒永在本屆賽事感受到大谷翔平這道「高牆」，但他仍是韓國棒球未來最具威脅性的打者之一，八強戰表現備受關注。