林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2

▲WBC中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組預賽落幕後，大會公布多項進階數據，其中中華隊20歲左投林維恩的表現引發外界關注。官方統計顯示，林維恩的直球轉速達世界頂尖水準。

數據顯示，林維恩本屆賽事共投出16顆四縫線速球，平均轉速高達2505轉，在所有投手中排名第7，更是全球左投第2高，同時他也是目前經典賽唯一一位直球平均轉速突破2500轉的亞洲投手。

本屆四縫線速球平均轉速排名最高的是墨西哥隊投手阿曼塔（Alexander Armenta），他15顆直球平均轉速達2698轉，排名全球第一。

林維恩在8日對韓國一戰登板，雖然一顆轉速2536轉的直球遭金倒永轟出2分全壘打，但他也用火球三振第4棒強打安賢民，並讓韓裔打者惠特科姆（Shay Whitcomb）擊出雙殺打，成功替先發投手古林睿煬化解危機。

林維恩的表現也迅速吸引海外媒體關注，韓媒《朝鮮日報》賽後指出，「下次對決時，中華隊需要特別警戒的球員名單正不斷增加，20歲左投林維恩就是其中之一，他被視為台灣新世代的王牌投手。」

首次站上一級國際賽舞台，林維恩便以高轉速火球留下深刻印象，也讓外界對這位台灣年輕左投的未來發展充滿期待。