運動雲

>

林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組預賽落幕後，大會公布多項進階數據，其中中華隊20歲左投林維恩的表現引發外界關注。官方統計顯示，林維恩的直球轉速達世界頂尖水準。

數據顯示，林維恩本屆賽事共投出16顆四縫線速球，平均轉速高達2505轉，在所有投手中排名第7，更是全球左投第2高，同時他也是目前經典賽唯一一位直球平均轉速突破2500轉的亞洲投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆四縫線速球平均轉速排名最高的是墨西哥隊投手阿曼塔（Alexander Armenta），他15顆直球平均轉速達2698轉，排名全球第一。

林維恩在8日對韓國一戰登板，雖然一顆轉速2536轉的直球遭金倒永轟出2分全壘打，但他也用火球三振第4棒強打安賢民，並讓韓裔打者惠特科姆（Shay Whitcomb）擊出雙殺打，成功替先發投手古林睿煬化解危機。

林維恩的表現也迅速吸引海外媒體關注，韓媒《朝鮮日報》賽後指出，「下次對決時，中華隊需要特別警戒的球員名單正不斷增加，20歲左投林維恩就是其中之一，他被視為台灣新世代的王牌投手。」

首次站上一級國際賽舞台，林維恩便以高轉速火球留下深刻印象，也讓外界對這位台灣年輕左投的未來發展充滿期待。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊2026WBC列強林維恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

快訊／神逆轉！戴維斯又有工作了　國王簽下當「東超限定球員」

快訊／神逆轉！戴維斯又有工作了　國王簽下當「東超限定球員」

快訊／WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

快訊／WBC觸身球左手骨裂！陳傑憲現身高雄長庚　估至少休息8週

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

韓國WBC八強戰柳賢振先發！迎戰多明尼加　教頭曝原因

韓國WBC八強戰柳賢振先發！迎戰多明尼加　教頭曝原因

【水豚龜口奪食】龜龜嘴才剛碰到菜下一秒就被搶走XD

熱門新聞

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲傷勢報告出爐！預計4至6周恢復

2美媒評WBC八強戰力排行　日本僅第2

3WBC超級預測王／300項好禮等你拿

4美國隊8強戰前換投！史庫柏等3人退出

5快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行檢查

最新新聞

1前役轟83分　阿德巴約今日轟21分仍助勝

2悍將上半季7檔主題日曝光！新莊升級

3柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷

4金倒永直言大谷翔平像「高牆」

5林維恩WBC一戰成名！火球轉速驚艷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

【這次不是拖鞋了】浪浪阿財竟直接叼一隻全雞回來！

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366