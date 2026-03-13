運動雲

米德爾頓燃燒末節飆22分　轟本季新高35分終止獨行俠8連敗

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於8連敗低谷的達拉斯獨行俠，13日在對上曼菲斯灰熊一役，靠著老將米德爾頓（Khris Middleton）「燃燒鬥魂」，在第4節個人狂砍22分，全場攻下本季個人新高的35分外帶2籃板、2抄截，也幫助獨行俠穩住勝果，以120比112攻破灰熊主場，嚐到久違勝利。

獨行俠今日踢館灰熊主場，上半場獨行俠展現強大求勝企圖心，一度以20分之差大幅領先地主灰熊，但灰熊靠著威爾斯（Jaylen Wells）、傑克森（GG Jackson）領軍追分，第3節打出30比21反攻，3節打完獨行俠僅以86比84領先。

不過末節獨行俠老將米德爾頓開始發威，單節個人獨拿22分，全場替補出賽僅24分42秒，就高效率三分球10投8中，轟下本季個人新高35分，也幫助獨行俠甩開灰熊糾纏，最終以8分之差贏球止敗。

獨行俠此戰除了米德爾頓發揮老將價值轟下35分外，加福德（Daniel Gafford）也有本季新高22分外帶14籃板，選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）則是13分、7籃板，攜手替球隊拿下勝利。

輸球的灰熊則是吞下6連敗，威爾斯拿下全隊最高23分外帶2籃板、2助攻、2抄截，傑克森則是20分、4籃板、3助攻。

▲米德爾頓狂轟本季個人新高35分，幫助獨行俠終止8連敗。（圖／路透）

﻿

