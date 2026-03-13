陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊隊長陳傑憲在2026年世界棒球經典賽（WBC）期間因手指受傷引發關注。今天他前往高雄長庚醫院接受進一步檢查，統一7-ELEVEN獅球團公布診斷結果，確認為左手食指遠端指骨骨折，預計癒合時間約4至6週。

陳傑憲的傷勢發生在5日對澳洲之戰。當時比賽進行到6局上，他在第3打席遭觸身球擊中左手食指，當場表情痛苦並退場接受治療。離場時手指已包紮繃帶，隨後由球隊人員陪同前往醫院檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管受傷無法正常出賽，陳傑憲仍在8日台韓大戰延長賽關鍵時刻以代跑身份登場。10局上中華隊在突破僵局制展開攻勢，透過戰術推進後，陳傑憲把握機會衝回本壘攻下超前分，成為比賽勝負關鍵的一分，最終中華隊守住領先，以5比4擊敗韓國。

賽後他坦言，雖然身體狀況已無法正常出賽，但仍希望能在最後時刻替球隊盡一份力，「至少不會對不起自己。」

今日上午球團安排陳傑憲前往高雄長庚醫院進行詳細診斷與治療評估。經X光與電腦斷層掃描檢查後，確認為左手食指遠端指骨骨折，預計癒合時間約為4至6週。

球團指出，陳傑憲在恢復期間需配戴保護固定護具，並可進行輕度專項訓練。球隊預計兩週後安排回診，追蹤骨頭癒合情況，再進一步評估後續復健時程。