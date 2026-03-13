運動雲

林安可結束WBC歸隊！今與一軍會合　教頭看好打線更靈活

▲西武獅今天起展開千葉3連戰！小島大河、林安可正式合流球隊。（圖／截自埼玉西武ライオンズ﻿官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒西武獅宣布，代表台灣參加2026年世界棒球經典賽（WBC）的外野手林安可於13日對羅德之戰（ZOZO海洋球場）加入一軍。西武總教練西口文也表示，隨著林安可歸隊，球隊在打線安排上將有更多組合與變化。

林安可在本屆WBC代表中華隊出賽，預賽出賽4場比賽15打數敲出1安打；唯一安打來自對澳洲之戰，擊球初速達110.8英里（約178公里），是本屆中華隊最強勁的一球。

隨著國際賽結束，林安可回到西武陣中備戰新球季，今已到一軍會合。西口監督指出，「安可回來之後，打線的排列組合也會出現更多變化」，並期待他與10日剛歸隊的奈文（Tyler Nevin）能產生相乘效果，提升打線火力。

此外，西武今年選秀第1指名捕手小島大河也一同加入一軍。小島在春訓期間原本從一軍開始，但2月23日因右大腿後側不適改為調整，之後轉往二軍持續訓練，並於3月8日完成實戰復出。

談到這段約兩週的調整期，小島表示，「感覺像很長又好像很短。因為實戰機會比較少，反而能把時間花在基礎上，例如守備和打擊練習。」面對即將到來的菜鳥球季，他表示希望在打擊與守備兩方面都能展現成果。

關鍵字： 西武獅林安可WBC小島大河千葉連戰2026WBC2026WBC中華隊

