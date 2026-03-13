運動雲

大谷翔平再次確認WBC不登板　強調與道奇「有約定」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）決賽輪即將在美國邁阿密登場，日本隊將於台灣時間15日與委內瑞拉進行八強戰。日本球星大谷翔平在賽前記者會上再次表態，本屆賽事不太可能登板投球，強調這是與道奇球團之間的「約定」。

大谷今（13）日在邁阿密進行訓練，並在模擬實戰打擊（Live BP）中登板投球，此役他投4局、共投59球，被敲2支安打並送出7次三振，面對第4局第7名打者時，他甚至讓坂本誠志郎擊球時折斷球棒，展現不俗球威。

大谷表示，「一直都是在同時進行調整，今天投4局、接近60球，球的品質也有不錯的內容。」

2023年WBC時，大谷以二刀流身分參賽，在與美國隊的決賽第9局登板擔任守護神，不過這次賽事，他否定登板的可能性。大谷說明原因，「這也是和球團之間的約定。球團願意讓我參加國家隊，我也希望用誠意回應他們。」

大谷補充，「比賽中會不會出現傷兵等等，其實誰也無法預測，所以我不太想把話說成完全的零可能。」但他仍坦言，「以目前的情況來看，應該沒有登板的計畫。」

本屆WBC東京小組賽，大谷僅以打者身分出賽3場，繳出打擊率0.556、2轟、6打點、4次保送、OPS2.026的驚人表現，首戰對中華隊敲出個人WBC生涯首支開幕戰全壘打，接著在對韓國一戰再度開轟，連續兩場比賽擊出全壘打，帶動日本隊打線火力。

在對捷克的比賽中，大谷也被捕捉到在休息區與隊友交流打擊想法，隨後村上宗隆轟出滿壘全壘打。對此大谷表示，「其實沒有特別給什麼建議，有時候只是聊聊彼此打擊的感覺，大家會互相分享。」

