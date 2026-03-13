祖巴奇交易首秀溜馬仍吞11連敗　「奪命書生」布克飆43分太陽奪勝

記者杜奕君／綜合報導

台灣時間2月6日「NBA球員交易大限」前最後一刻，被洛杉磯快艇交易送往印第安那溜馬的禁區悍將祖巴奇（Ivica Zubac）13日終於在轉隊超過1個月後首度上場為新東家效力。不過溜馬此戰迎戰鳳凰城太陽來訪，卻遭太陽一哥「奪命書生」布克（Devin Booker）狙擊，布克全場狂轟43分、7籃板、5助攻，加上格林（Jalen Green）也轟下36分，攜手幫助太陽以123比108贏球並賞溜馬11連敗。

▲「奪命書生」布克飆43分領軍太陽奪勝 。（圖／路透）

賽前處於10連敗低谷，目前是本季NBA例行賽墊底爐主的溜馬，今日主場迎戰太陽來訪，好消息是上個月從快艇交易來的「雙十製造機」祖巴奇，終於克服腳踝傷勢，此戰首度披上溜馬戰袍出賽。

此戰開賽溜馬也確實打出不錯氣勢，在主控內姆哈德（Andrew Nembhard）領軍下，首節打出高得分氣勢，與太陽打成36比36平手局面。

不過太陽隨後靠著後場雙槍搶分，布克、格林輪番開火拉開領先優勢，最終太陽仍以15分之差贏球，賞給溜馬11連敗，太陽則是勇奪4連勝。

太陽此戰以布克31投14中，砍下43分、7籃板、5助攻最高，格林則有36分、3籃板、4助攻、4抄截，攜手率隊取勝。

苦吞11連敗的溜馬方面，以內姆哈德的23分最高，祖巴奇先發出賽16分7秒，6投4中拿下8分、6籃板、2助攻。

▲祖巴奇交易後首秀，溜馬仍吞11連敗。（圖／路透）