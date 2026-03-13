運動雲

還看得到柯蕭在WBC登板嗎？美媒曝：8強對加拿大後將離隊

▲傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

前洛杉磯道奇王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）去年球季結束後宣布退休，但在本屆世界棒球經典賽（WBC）震撼回歸美國代表隊。多家美國媒體13日，柯蕭確定將在8強賽結束後離開球隊名單，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa） 已證實此項安排。

根據MLB Network記者摩洛西（Jon Morosi）在社群平台X（前Twitter）透露，德羅薩表示，柯蕭將在準決賽結束後從美國隊名單中移除。隨後《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）也報導指出，明尼蘇達雙城王牌先發萊恩（Joe Ryan） 將在8強賽後加入球隊，接替柯蕭的位置。

柯蕭本屆賽事原本被視為可能以後援投手身分登板，但在預賽階段尚未登板亮相。因此，美國隊13日（台灣時間14日）對上加拿大的8強戰，很可能成為這位傳奇左投在本屆經典賽最後一次登板機會。

現年38歲的柯蕭曾在大聯盟征戰18個球季，生涯拿下多次賽揚獎與世界大賽冠軍，並於去年9月宣布自MLB退休。本屆經典賽再度披上美國隊戰袍，成為他職業生涯尾聲備受矚目的話題之一。

關鍵字： 柯蕭美國隊WBC棒球經典賽退隊2026WBC2026WBC列強

