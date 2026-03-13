WBC八強外媒看衰韓國　李政厚霸氣回應：不是職業對高中生

▲WBC韓國隊長李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強戰即將登場，韓國隊將於台灣時間14日上午6時30分在美國邁阿密對決多明尼加。賽前韓國隊長李政厚在記者會上表示，雖然對手實力強大，但「同樣都是職業球員，不是職業對決高中生」，全隊將傾盡一切、不留下遺憾地迎戰這場關鍵戰役。

美媒《The Athletic》在分析本屆WBC淘汰賽對戰組合時指出，韓國雖在對日本一戰展現威脅，並在面對澳洲與捷克時打出不錯內容，但整體戰力仍不足以擊敗多明尼加，外界普遍預期多明尼加晉級，不看好韓國。

李政厚坦言，要面對多名平時只在電視上看到的球星，球員多少會感到壓力，但他也強調，「大家同樣都是職業棒球選手，這一點並沒有改變，我想告訴隊友們，讓我們拚到最後，不要留下任何後悔。」

談到雙方實力差距的外界評價時，李政厚更直言，「韓國和多明尼加的比賽不是職業球員對高中生的比賽，我們也是代表韓國聚集在一起的球員。」

本屆韓國隊闖進WBC八強，儘管整體戰力被普遍認為不如多明尼加，但單場淘汰賽充滿變數，任何結果都有可能發生，李政厚前一天也到現場觀看多明尼加與委內瑞拉之戰，他表示現場氣氛相當震撼。

李政厚說，「雖然是在美國比賽，但感覺就像是多明尼加的主場，那種壓倒性的氣氛之下，我們能不能打出自己的棒球也會很重要，透過戰力分析做好準備，明天會打出屬於我們自己的比賽。」

除了觀戰外，李政厚在訓練前也特別留意多明尼加球員的打擊練習，他透露，「在美國客場比賽時，我常常會看看對手球員的自由打擊練習，像這樣的優秀球員是怎麼打擊的，大家都會好奇，我也是抱著同樣的心情在觀察。」

本場比賽韓國預計由韓職資深左投柳賢振先發，多明尼加則推出費城人左投桑切斯（Cristopher Sánchez）應戰。桑切斯近年在大聯盟表現亮眼，上季繳出13勝5敗、防禦率2.50的成績，是多明尼加投手群的重要戰力。

曾在大聯盟對決過桑切斯的李政厚表示，「他是一名頂級投手，我也曾對決過，是一位非常難對付的投手。」他透露，曾對戰過桑切斯的隊友瓊斯（Jahmai Jones）也正在向隊友分享投手特性，希望透過情蒐找到突破口。

曾在上一屆WBC出賽的李政厚，這次則以隊長身分率領一支更加年輕的韓國隊，他認為球隊能夠一路闖進八強，靠的正是年輕球員的衝勁與氣勢。

李政厚表示，「三年前我也是在當時的情況下盡全力去打，今年也是一樣，現在這支球隊似乎運氣更好，氣勢也很好，這是一支年輕的隊伍，比起經驗和老練，我們更是靠著衝勁和氣勢在比賽，而正是這股氣勢讓我們走到了現在。」

談到即將到來的八強戰，李政厚最後強調，最重要的是全隊不要留下遺憾，「明天的比賽不是高中生對成人，而是成人對成人的對決，我一直在賽前強調，希望大家不要留下任何後悔地去拚，我也想把這句話告訴隊友們，只要盡全力、不留下遺憾，不管結果如何我們都能接受。」