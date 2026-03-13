運動雲

中等學校11人制足球聯賽最終戰　傳統名校突圍圓夢戰場

▲去年冠亞軍花蓮美崙國中與台中黎明國中複賽再度碰頭，後續將在決賽賽事中爭奪4強資格、台中五權國中來勢洶洶，將在決賽賽事中力求二連霸。（圖／中華民國高級中等學校體育總會提供）

▲去年冠亞軍花蓮美崙國中與台中黎明國中複賽再度碰頭。（圖／中華民國高級中等學校體育總會提供）

記者杜奕君／綜合報導

114學年度中等學校足球聯賽（11人制）決賽賽事，於3月10日至15日在輔仁大學足球場開踢，來自全臺各地的高中與國中頂尖校隊，在歷經數個月的預賽與複賽激戰後，最終脫穎而出的八強隊伍將展開為期六天的巔峰對決，角逐象徵校園足球最高榮譽的冠軍金盃。

本學年度賽事共計94支國高中隊伍參賽，最後的決賽由各組八強隊伍進行對戰，角逐最後冠軍。而今年高男組的參賽隊伍實力更勝以往，最後四強隊伍有別以往，將由臺南北門高中、新北華僑高中、高雄路竹高中及新北竹圍高中對戰。

高女組部分，再度由熟悉的四強對戰組合，花蓮體育高中、高雄中山工商、新北醒吾高中及臺中惠文高中碰頭較勁，各隊都展現了強大的爭冠決心。

國女組賽事方面，由臺中五權國中、新北醒吾高中(國中部)、新北自強國中及花蓮秀林國中踢進四強，以複賽第一踢入決賽的五權國中，來勢洶洶力求二連霸。國男組賽事依舊戰況激烈，去年的冠亞季軍隊伍花蓮美崙國中、臺中黎明國中及高雄鳳西國中都將在今年的決賽賽事中，再度碰頭，最終將由誰隊奪下國男甲級冠軍，令人期待。

運動部表示，每學年度的學生足球聯賽中，均有許多表現優異的球員，並有多名U17、U20中華代表隊新星選手出戰，這不僅是一場足球競技，更是各校基層足球文化與精神傳承的深度對話。

▲台中五權國中來勢洶洶，將在決賽賽事中力求二連霸。（圖／中華民國高級中等學校體育總會提供）

11人制足球聯賽足球

詹皓晴強勢晉級奧斯汀女網賽雙打4強　在對決梁恩碩上演台灣內戰

﻿

