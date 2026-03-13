運動雲

WBC數據揭示台灣火球升級！直球均速飆破150公里世界第7

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組預賽落幕，中華隊雖未能闖進8強，但投手群的球速表現仍受到關注，根據官方進階數據統計，中華隊投手在本屆賽事的四縫線速球均速達到93.5英里（約150.5公里），在20支參賽隊伍中排名第7，已躋身世界前段班。

與2023年經典賽相比，中華隊投手群的直球速度出現明顯提升，當年全隊四縫線速球均速為89.5英里（約144公里），本屆則大幅提升至93.5英里，整體均速增加接近7公里，顯示台灣投手整體球速明顯進步。

從全球排名來看，本屆預賽四縫線速球均速最高的是委內瑞拉，達95.6英里（約153.8公里），其後依序為多明尼加、墨西哥、美國、日本與波多黎各，中華隊則排在第7名。若以分組比較，中華隊所在的C組僅有日本的94.6英里（約152.2公里）高於台灣。

除了球速外，中華隊在速球使用比例上也相當突出，預賽4場比賽合計投出553球，其中多達245球為四縫線速球，使用率達44.5%，在20支球隊中排名第1，顯示台灣投手群相當依賴直球作為主要武器。

本屆經典賽中，中華隊陣中多名投手展現強勁球速，包括徐若熙、古林睿煬等人都頻頻投出超過150公里的火球，也讓台灣投手群在國際舞台上的球速競爭力持續提升。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強2026WBC中華隊

