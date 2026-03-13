美媒評WBC八強戰力排行　大谷領銜日本第2、史上最強美國隊僅第3

▲WBC日本隊。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強隊伍正式出爐，比賽將於美國邁阿密展開，美國媒體《USA Today》也在賽前公布八強戰力排名，其中由多明尼加高居第1，力拚衛冕的日本隊排名第2，而被外界稱為「史上最強」的美國隊則位列第3。

《USA Today》指出，多明尼加擁有索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等強打組成的豪華打線，並且整體投手戰力有所提升，小組賽以4連勝之姿晉級。

另外，多明尼加在預賽合計敲出本屆最多的13支全壘打，團隊OPS高達1.130，報導也提到，雖然全壘打數量並未完全轉化為更多得分，但整體投打表現仍令人印象深刻。

至於尋求連霸的日本隊則被排在第2名，報導幽默寫道，「報導確認大谷翔平已經安全抵達。」顯示大谷翔平對球隊的重要性。

本屆預賽中，大谷翔平、鈴木誠也與吉田正尚各敲出2發全壘打，村上宗隆也轟出滿貫砲，日本隊4場小組賽攻下34分、僅失9分，攻守兩端都展現實力。

不過日本將在八強賽對上實力強勁的委內瑞拉，若順利晉級，決賽階段仍可能遭遇美國或多明尼加，被視為爭冠路上的重大考驗。

美國隊則被排在第3名，儘管陣容星光熠熠，但小組賽僅以分組第2晉級，《USA Today》認為，美國在八強對上加拿大算是相對有利的對戰組合。

加拿大雖然隊史首次闖進八強，整體韌性十足，但在打線火力上仍可能難以與美國抗衡，報導指出，美國若想在淘汰賽走得更遠，仍需在面對多明尼加或日本時拿出更穩定的表現。

《USA Today》評選的八強戰力排名，第4至第8名依序為委內瑞拉、義大利、波多黎各、加拿大與南韓。