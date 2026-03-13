韓國WBC八強陷「地獄籤表」　傷兵加徵召失敗投手戰力拉警報

▲WBC韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強名單12日正式出爐，日本隊以小組全勝之姿晉級，韓國則以C組第2名身份睽違17年重返複賽。不過隨著淘汰賽籤表公布，韓國隊不僅抽中強敵環伺的對戰組合，隊內還接連傳出傷兵與徵召失敗的消息，晉級之路面臨嚴峻考驗。

根據賽程安排，韓國隊在八強賽首戰將對上擁有多名大聯盟球星的奪冠熱門多明尼加，若能順利過關，準決賽對手將是美國與加拿大之間的勝者，換言之，韓國若想闖進決賽，勢必要接連擊敗多支世界級強權。

然而在關鍵時刻，韓國投手戰力卻出現變數，預賽對澳洲之戰先發的孫周永因手肘傷勢確定無法在邁阿密登板，讓投手調度添上不小壓力。

韓國隊原本計畫緊急徵召效力於聖路易紅雀的混血韓裔投手歐布萊恩（Riley O’Brien）補上戰力，但韓國媒體12日指出，歐布萊恩已以「目前狀態難以立即投入高強度賽事」為由婉拒加入國家隊。

在傷兵與徵召失敗的情況下，韓國隊很可能以29人陣容迎戰多明尼加強大打線，投手調度壓力進一步升高。

面對即將到來的八強戰，韓國總教練柳志炫也面臨排兵佈陣的難題，在孫周永確定缺席、柳賢振與郭彬等主力投手消耗不小的情況下，如何調整輪值與牛棚戰力，成為韓國隊備戰的最大課題。

韓國媒體普遍認為，在單場淘汰賽制下，投手深度與人數劣勢恐成為重大隱憂，也讓韓國隊本屆經典賽的晉級之路蒙上一層陰影。