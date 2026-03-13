運動雲

>

韓國WBC八強陷「地獄籤表」　傷兵加徵召失敗投手戰力拉警報

▲WBC韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強名單12日正式出爐，日本隊以小組全勝之姿晉級，韓國則以C組第2名身份睽違17年重返複賽。不過隨著淘汰賽籤表公布，韓國隊不僅抽中強敵環伺的對戰組合，隊內還接連傳出傷兵與徵召失敗的消息，晉級之路面臨嚴峻考驗。

根據賽程安排，韓國隊在八強賽首戰將對上擁有多名大聯盟球星的奪冠熱門多明尼加，若能順利過關，準決賽對手將是美國與加拿大之間的勝者，換言之，韓國若想闖進決賽，勢必要接連擊敗多支世界級強權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而在關鍵時刻，韓國投手戰力卻出現變數，預賽對澳洲之戰先發的孫周永因手肘傷勢確定無法在邁阿密登板，讓投手調度添上不小壓力。

韓國隊原本計畫緊急徵召效力於聖路易紅雀的混血韓裔投手歐布萊恩（Riley O’Brien）補上戰力，但韓國媒體12日指出，歐布萊恩已以「目前狀態難以立即投入高強度賽事」為由婉拒加入國家隊。

在傷兵與徵召失敗的情況下，韓國隊很可能以29人陣容迎戰多明尼加強大打線，投手調度壓力進一步升高。

面對即將到來的八強戰，韓國總教練柳志炫也面臨排兵佈陣的難題，在孫周永確定缺席、柳賢振與郭彬等主力投手消耗不小的情況下，如何調整輪值與牛棚戰力，成為韓國隊備戰的最大課題。

韓國媒體普遍認為，在單場淘汰賽制下，投手深度與人數劣勢恐成為重大隱憂，也讓韓國隊本屆經典賽的晉級之路蒙上一層陰影。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

大谷翔平Live BP投59球飆7K 　一邊打WBC一邊備戰MLB

大谷翔平Live BP投59球飆7K 　一邊打WBC一邊備戰MLB

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

德羅薩為失言道歉 坦言過度自信：義大利真的救了我們

德羅薩為失言道歉 坦言過度自信：義大利真的救了我們

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

熱門新聞

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

大谷翔平Live BP投59球飆7K 　一邊打WBC一邊備戰MLB

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC超級預測王／300項好禮等你拿

2美國隊8強戰前換投！史庫柏等3人退出

3快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行檢查

4羅伯斯搞錯？道奇更正：山本仍會隨隊

5日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

最新新聞

1魔獸宣布退休「做1事回饋球迷」

2美媒評WBC八強戰力排行　日本僅第2

3即／陳傑憲現身高雄長庚追蹤骨裂

4超愛台灣的「魔獸」霍華德宣布退役！

5 韓國WBC八強陷「地獄籤表」拉警報

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

【這次不是拖鞋了】浪浪阿財竟直接叼一隻全雞回來！

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

【差點出事...】阿里山公路邊買飲料！ 幼童衝車道家長急攔下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366