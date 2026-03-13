運動雲

韓國WBC八強戰柳賢振先發！迎戰多明尼加　教頭曝原因

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強戰即將登場，韓國隊總教練柳志炫今（13）日於美國邁阿密官方訓練結束後召開記者會，正式宣布由資深左投柳賢振擔任對多明尼加之戰的先發投手。韓國將於台灣時間14日上午6時30分與多明尼加交手，爭奪4強門票。

談到為何將重任交給柳賢振，柳志炫給出簡潔答案，「因為他是柳賢振，是最值得信賴的投手。」

柳志炫也提到對手的實力，「大家都知道，多明尼加是由世界最高水準的球員組成的隊伍，是一支有很多超級球星的球隊，我們也非常清楚這一點，希望能打出一場好比賽，專注比賽並減少失投。」

對於這場關鍵八強戰，柳賢振也提前表達決心，他在前一天接受韓國媒體採訪時表示，「我會盡全力，不讓和多明尼加的比賽成為穿著國家隊球衣的最後一場比賽。」

他並進一步補充，「我想打完3場比賽再回去。」展現帶隊闖進決賽的企圖心。

柳賢振也談到代表國家出賽的心情，「能代表國家打棒球本身就讓人感到非常幸福，也會產生自豪感，光是能穿上這件球衣就讓我身為球員非常開心。」

他同時回憶韓國隊在預賽關鍵戰擊敗澳洲、驚險晉級8強的那場比賽，「那場比賽可以說是我棒球人生中能排進前三名的比賽，球員們真的很了不起，作為旁觀者看著他們，我非常感謝。」

此次八強戰的比賽場地龍帝波公園，對柳賢振而言也有不錯的回憶，他過去在大聯盟曾兩度於此球場先發，共投13.1局失4分。

柳賢振2013年效力洛杉磯道奇時曾投出7.1局失3分，而2020年代表多倫多藍鳥作客邁阿密馬林魚時，則繳出6局5安、2保送、8三振、失1分的內容並拿下勝投。

柳賢振在本屆經典賽預賽也曾先發對上中華隊，在東京巨蛋主投3局被敲3安，其中包含1發全壘打，送出3次三振失1分，整體投球表現仍屬穩定。

韓國此役將面對火力驚人的多明尼加大聯盟級打線，對手在小組賽4場比賽已轟出13發全壘打，長打能力相當驚人。

而多明尼加方面則預計派出效力費城人的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）先發，他2021年至2025年在大聯盟累計出賽104場，去年球季繳出13勝5敗、防禦率2.50並送出212次三振，屆時兩隊將在八強戰上演激烈的王牌左投對決。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強

