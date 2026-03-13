脫下超人披風！魔獸宣布退休「做1事回饋球迷」　今年將推出紀錄片

▲霍華德（中）。（圖，下同／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

近年淡出NBA賽場，開始周遊列國的前超級中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard），13日突然發文宣布退休，一早醒來後，意識到是時候告別「超人」這個角色，接下來將把重心放在家庭，並將每個月的12日設為「D12日」，未來會前往世界各地做善事，帶給更多人笑容。

20年職業生涯告一段落

「魔獸」霍華德13日在X發文，12日醒來後，突然意識到「是時候從『超人』這個角色畢業了」。他坦言，自己並不是無所不能的超人，也會哭、也會掙扎，和所有人一樣有情緒、有感受。即使一路走來歷經外界的謠言、媒體放大與不少惡意聲音，他仍選擇用愛去面對，「在風暴中保持微笑」。

如今他決定卸下披風，正式從所有籃球賽場退休，接下來想把更多時間留給家人，也希望把力量投入世界各地的社區。他坦言，其實自己還有餘力可以再打，尤其看到不少球員到了40歲仍持續拚戰，也讓他一度想繼續撐下去；不過，他認為現階段更重要的任務，是把經驗傳承給下一代。

今年將推出紀錄片



霍華德也感謝一路支持他的球迷，若沒有這些支持者，就不會有今天的自己。他同時提到，也感謝那些曾經質疑、批評，甚至試圖傷害他的人，因為每一次遭遇都讓他變得更強。

霍華德也預告，自己的紀錄片將在今年推出，屆時外界會看見更多事情的全貌，這位來自喬治亞州College Park、一路從校園直闖NBA的男孩，過去究竟經歷了什麼，但即使如此，仍努力保持微笑面對一切。

每月12日設為D12日 到世界各地做善事



霍華德表示，一直沒有機會舉辦告別巡迴，因此決定創造另一場巡演，但目的不是讓球迷感謝他，而是由他去感謝多年來支持自己的球迷，謝謝大家讓他能做喜歡的事，也給了他微笑的理由。他也宣布，從現在起每個月12日都是「D12日」，屆時會走訪世界各地城市做善事，帶給更多人笑容，並在文末邀請球迷留言，希望看到他到哪裡回饋社會。