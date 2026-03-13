運動雲

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

▲日本隊大谷翔平因為隊友離壘過遠遭牽制出局，錯失了滿壘打擊的機會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本隊球星 大谷翔平在2026年世界棒球經典賽（WBC）率隊挑戰2連霸。12日（台灣時間13日）他出席官方記者會，談到即將在14日（台灣時間15日）登場的8強戰對委內瑞拉之戰，也以幽默方式回應對手的「極端戰術」。

委內瑞拉打擊教練、傳奇球星卡布雷拉（Miguel Cabrera） 日前開玩笑表示，若要對付大谷，可能乾脆讓他「四個打席全部保送」。

對此大谷笑說，自己在東京的家中放著卡布雷拉簽名球棒，「我都有摸一下補充力量，所以希望能好好發揮。如果打不好，就代表沒有靈驗吧。」輕鬆回應引起現場笑聲。

談到亞洲與南美洲棒球風格差異，大谷認為其實沒有太大不同，「規則一樣、比賽本質也一樣，各國當然會有自己的特色，但基本上都是想辦法多拿1分，核心其實差不多。」

8強賽將在美國邁阿密舉行，這座城市對大谷而言也有不少美好回憶。他表示，「這是一個有很多好回憶的地方，球場很漂亮、景色也很好。今天上場投球時就覺得很棒，希望明天打擊時也能感受到不同的氛圍。」

至於WBC近年人氣持續上升，大谷也認為這是各國球員熱情與高水準比賽所帶來的成果。「不只是決賽，各國之間都有很多精彩比賽。每一屆都越來越熱鬧，我覺得球員的熱情與投入也讓球迷感受到，希望這項賽事能繼續越來越盛大。」

日本隊將在台灣時間15日於邁阿密迎戰委內瑞拉爭奪4強門票，大谷是否能在關鍵戰役再次展現長打火力，備受矚目。

