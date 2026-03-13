羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）力拚2連霸的日本隊傳出投手調整。根據多家美國媒體12日（台灣時間13日）報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts） 表示，日本王牌投手山本由伸在完成8強戰先發後，將返回洛杉磯道奇春訓報到，可能因此退出準決賽與決賽名單。不過隨後道奇方面更正相關說法，山本預計仍會隨日本隊繼續征戰後續賽程。

根據多家長期採訪道奇的美國媒體報導，羅伯斯原先表示山本在對委內瑞拉先發後就會返回球隊。不過隨後道奇球團出面更正，指出相關說法是羅伯斯的誤解，山本仍將隨隊參與後續賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本隊總教練井端弘和也在當天受訪時確認，山本將在8強戰對委內瑞拉先發。他表示，「希望他能投到能投的地方，專注在每一局、每一名打者，好好把比賽完成。」

山本由伸在本屆經典賽首戰對台灣先發，投2局2/3、53球，無安打無失分，表現亮眼。山本表示，目前身體狀況良好，「感覺非常好，投球動作也越來越順，希望能更有自信地站上投手丘。」

若日本擊敗委內瑞拉晉級，賽程將於15日（台灣時間16日）進行準決賽，16日（台灣時間17日）舉行決賽。不過考量球數與調度安排，山本在8強戰登板後，仍可能成為他本屆經典賽最後一次出賽

依照WBC規定，各隊在8強賽結束後可更換 4至6名投手。日本隊目前在指定投手名單中的人選包括 今井達也、小笠原慎之介以及 杉山一樹。