美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將進入8強單淘汰賽，美國隊將在8強迎戰加拿大。隨著賽事進入淘汰階段，美國隊也在首輪結束後調整投手名單，為接下來的關鍵戰役做準備。

美國隊本次將史庫柏（Tarik Skubal）、瓦卡 （Michael Wacha） 與 亞布洛 （Ryan Yarbrough） 移出名單，改由維斯特 （Will Vest）、羅傑斯 （Tyler Rogers） 以及 希爾 （Tim Hill） 遞補加入，強化牛棚戰力，為8強戰做準備。

其中史庫柏曾在分組賽對英國之戰先發登板一次，之後依照原先規劃返回底特律老虎春訓營備戰新球季。他在與隊友及球隊溝通後做出決定，也回應外界質疑其動機的聲音。史庫柏近年在大聯盟表現出色，球隊希望確保他能健康迎接新球季。

美國隊在分組賽期間曾遭遇震撼一役，以 6比8不敵義大利，讓原本被看好的晉級之路出現變數，也引發外界對打線平衡與牛棚調度的討論。

目前美國隊陣容仍擁有強大火力。賈吉 Aaron Judge） 與 舒瓦伯 （Kyle Schwarber） 在分組賽都有長打表現，小惠特（Bobby Witt Jr.） 則展現活躍攻擊力。投手方面仍由 史金斯（Paul Skenes） 領銜先發戰力。