運動雲

>

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將進入8強單淘汰賽，美國隊將在8強迎戰加拿大。隨著賽事進入淘汰階段，美國隊也在首輪結束後調整投手名單，為接下來的關鍵戰役做準備。

美國隊本次將史庫柏（Tarik Skubal）、瓦卡 （Michael Wacha） 與 亞布洛 （Ryan Yarbrough） 移出名單，改由維斯特 （Will Vest）、羅傑斯 （Tyler Rogers） 以及 希爾 （Tim Hill） 遞補加入，強化牛棚戰力，為8強戰做準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中史庫柏曾在分組賽對英國之戰先發登板一次，之後依照原先規劃返回底特律老虎春訓營備戰新球季。他在與隊友及球隊溝通後做出決定，也回應外界質疑其動機的聲音。史庫柏近年在大聯盟表現出色，球隊希望確保他能健康迎接新球季。

美國隊在分組賽期間曾遭遇震撼一役，以 6比8不敵義大利，讓原本被看好的晉級之路出現變數，也引發外界對打線平衡與牛棚調度的討論。

目前美國隊陣容仍擁有強大火力。賈吉 Aaron Judge） 與 舒瓦伯 （Kyle Schwarber） 在分組賽都有長打表現，小惠特（Bobby Witt Jr.） 則展現活躍攻擊力。投手方面仍由 史金斯（Paul Skenes） 領銜先發戰力。

關鍵字： 2026WBC美國隊投手調整八強賽2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

大谷翔平Live BP投59球飆7K 　一邊打WBC一邊備戰MLB

大谷翔平Live BP投59球飆7K 　一邊打WBC一邊備戰MLB

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

傳奇球星喊「4打席全保送」！大谷笑回：我有摸他的球棒補力量

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

德羅薩為失言道歉 坦言過度自信：義大利真的救了我們

德羅薩為失言道歉 坦言過度自信：義大利真的救了我們

張秀卿想邀Selina當嘉賓！　搬出任爸任媽殺價：打五折XD

熱門新聞

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

美國隊8強戰前換投補牛棚！史庫柏等3人退出

快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行3個檢查與治療

羅伯斯搞錯了？道奇更正：山本由伸投完8強仍會跟隨日本隊

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

大谷翔平Live BP投59球飆7K 　一邊打WBC一邊備戰MLB

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC超級預測王／300項好禮等你拿

2美國隊8強戰前換投！史庫柏等3人退出

3快訊／陳傑憲手指骨裂！今早赴高雄長庚進行檢查

4羅伯斯搞錯？道奇更正：山本仍會隨隊

5日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

最新新聞

1美媒評WBC八強戰力排行　日本僅第2

2即／陳傑憲現身高雄長庚追蹤骨裂

3超愛台灣的「魔獸」霍華德宣布退役！

4 韓國WBC八強陷「地獄籤表」拉警報

5韓國WBC八強戰柳賢振先發迎戰多明尼加

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

【這次不是拖鞋了】浪浪阿財竟直接叼一隻全雞回來！

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

【差點出事...】阿里山公路邊買飲料！ 幼童衝車道家長急攔下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366