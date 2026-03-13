德羅薩為失言道歉 坦言過度自信：義大利真的救了我們

▲德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa） 先前在節目上提前表示球隊「已經拿到晉級門票」引發外界討論。隨著義大利在分組賽最後一戰 以9比1大勝墨西哥，確定以 4戰全勝 拿下B組第一，美國隊則以 3勝1敗 排名第二晉級。德羅薩在邁阿密受訪時坦言，自己當時的說法確實過於自信，直言「義大利幫了我們一把」。

德羅薩稍早在MLB Network節目《Hot Stove》中曾表示美國隊「已經拿到晉級門票」，但實際上當時仍存在多種晉級情境，引發外界質疑。對此他坦言，「那是過度自信的發言，完全是我的錯。」他解釋，擊敗墨西哥之後對球隊情勢感到樂觀，但仍清楚接下來對義大利的比賽必須贏球，「因為還有很多可能發生的情況，也有各種比較規則。」

美國隊在分組賽曾以 6比8不敵義大利，一度陷入晉級變數。所幸義大利在最後一戰擊敗墨西哥，讓美國確定以分組第二晉級八強。德羅薩直言，「我們很幸運能晉級。義大利在分組賽打出4勝0敗，賽前很多人低估他們，但現在不會了。真的要向他們致敬，他們幫我們解圍。」

德羅薩同時回應外界質疑，指球隊在擊敗墨西哥後深夜在休息室「開趴」，可能影響隔天對義大利的表現。他表示，球員與教練一起待在休息室、建立團隊感情正是他希望打造的氛圍，「那是一場我們20年來沒有拿到過的重要勝利，能一起慶祝對我來說非常特別。」

儘管分組賽過程出現波折，美國隊仍順利挺進8強。德羅薩表示，球隊在輸給義大利後已經獲得「一次重要的警醒」，現在已經翻過那一頁，「對我們來說就像重新獲得一次機會。」接下來美國隊將在八強賽迎戰加拿大，爭取晉級下一輪。