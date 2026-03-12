運動雲

>

盧峻翔轟27分展MVP身手　卡總滿意全隊年後手感火燙、準備好下週拚東超

▲桃園璞園領航猿盧峻翔、富邦勇士陳又瑋。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

P.LEAGUE+ 領頭羊桃園璞園領航猿今日（12日）作客挑戰台北富邦勇士，展現出強大的進攻深度與團隊默契。領航猿在當家球星「夜王」盧峻翔全場27分的帶領下，頂住對手下半場的反撲，最終以109比91帶走勝利，對於球隊在相隔5週後還是能打出相當亮眼的一仗，猿隊總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）、盧峻翔都相當開心，接下來領航猿將帶著火燙的手感於下週啟程前往澳門參加東亞超級聯賽（EASL）六強賽。

領航猿總教練卡米諾斯賽後表示，這是一場非常棒的勝利，特別是球隊在經歷長達五週的休賽期後，首節展現的節奏與對球場的解讀令他驚艷。卡總指出，雖然上半場末段與第三節開局出現停滯，但在電視暫停後找回球權傳導，全場助攻表現出色是贏球關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久前才結束國家隊賽事重返球隊的盧峻翔，此役手感火燙，轟下全隊最高27分還有6籃板5助攻，賽後他說「大家表現都很好，讓我感覺非常熟悉。大家的團隊配合與信任，證明了我們隨時都是準備好的團隊。下週就要出征東超，希望能在出發前維持這種團隊精神與默契。」隨著本場比賽結束，領航猿將正式進入「東超模式」，目標在澳門賽場上延續這股連勝氣勢。

反觀輸球的富邦勇士，執行教練吳永仁重砲批評了防守端的缺失，直言 「我們遇到一場命中率非常差的比賽，但進攻不佳可以理解，防守上漏掉對方的進攻籃板是不可原諒的錯誤，這無關情蒐，是精神面需要武裝起來。」後衛陳又瑋也自省表示，必須透過觀看影片修正失誤，並提升投籃命中率。

▲桃園璞園領航猿盧峻翔、富邦勇士陳又瑋。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士陳又瑋。（圖／PLG提供）

關鍵字： 領航猿盧峻翔P.LEAGUE+富邦勇士東亞超聯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

【惡火奪命】台南永康鐵皮屋火警　延燒8戶...夫妻受困不幸雙亡

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

3費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

4義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1盧峻翔27分強勢回歸　領航猿準備拚東超

2味全龍延長10局逆轉統一獅！

3盧峻翔轟27分　領航猿大勝勇士

4兄弟熱身賽3比2險勝桃猿

5曾總揭帶國家隊辛酸　力挺教頭專任

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366