盧峻翔轟27分展MVP身手　卡總滿意全隊年後手感火燙、準備好下週拚東超

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

P.LEAGUE+ 領頭羊桃園璞園領航猿今日（12日）作客挑戰台北富邦勇士，展現出強大的進攻深度與團隊默契。領航猿在當家球星「夜王」盧峻翔全場27分的帶領下，頂住對手下半場的反撲，最終以109比91帶走勝利，對於球隊在相隔5週後還是能打出相當亮眼的一仗，猿隊總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）、盧峻翔都相當開心，接下來領航猿將帶著火燙的手感於下週啟程前往澳門參加東亞超級聯賽（EASL）六強賽。

領航猿總教練卡米諾斯賽後表示，這是一場非常棒的勝利，特別是球隊在經歷長達五週的休賽期後，首節展現的節奏與對球場的解讀令他驚艷。卡總指出，雖然上半場末段與第三節開局出現停滯，但在電視暫停後找回球權傳導，全場助攻表現出色是贏球關鍵。

不久前才結束國家隊賽事重返球隊的盧峻翔，此役手感火燙，轟下全隊最高27分還有6籃板5助攻，賽後他說「大家表現都很好，讓我感覺非常熟悉。大家的團隊配合與信任，證明了我們隨時都是準備好的團隊。下週就要出征東超，希望能在出發前維持這種團隊精神與默契。」隨著本場比賽結束，領航猿將正式進入「東超模式」，目標在澳門賽場上延續這股連勝氣勢。

反觀輸球的富邦勇士，執行教練吳永仁重砲批評了防守端的缺失，直言 「我們遇到一場命中率非常差的比賽，但進攻不佳可以理解，防守上漏掉對方的進攻籃板是不可原諒的錯誤，這無關情蒐，是精神面需要武裝起來。」後衛陳又瑋也自省表示，必須透過觀看影片修正失誤，並提升投籃命中率。

▲富邦勇士陳又瑋。（圖／PLG提供）