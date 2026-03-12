味全龍延長10局逆轉統一獅　林孝程再見犧牲打5比4勝出





記者王真魚／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽今（12日）由統一7-ELEVEn獅對戰味全龍，兩隊一路拉鋸鏖戰至延長賽。統一獅10局上靠田子杰三壘安打超前，但味全龍10局下連續製造攻勢，先追平再靠林孝程再見高飛犧牲打，終場以5比4逆轉統一獅。

統一獅3局上率先得分，田子杰擊出中外野高飛犧牲打，三壘跑者張翔回本壘，取得1比0領先。

味全龍4局下反攻，陳子豪先以左外野犧牲飛球追平比數，接著林辰勳敲出中外野安打帶有打點，幫助味全龍2比1反超。

統一獅5局上追平，張偉聖擊出右外野安打帶有打點，送回許哲晏。6局上統一獅再靠許哲晏三壘方向內野安打、經重播輔助判決改判安打，邱智呈回本壘得分，統一獅3比2再度領先。

味全龍6局下隨即回應，拿莫．伊漾敲出左外野安打帶回林孝程，雙方再度形成3比3平手。

比賽一路僵持至延長賽。10局上統一獅率先突破，田子杰擊出左外野三壘安打，送回二壘跑者張皓崴，統一獅4比3再度超前。

但味全龍在10局下展開反擊。突破僵局制下，周委宏站上二壘並由張祐銘代跑，隨後劉基鴻擊出內野滾地球造成游擊手失誤，攻佔一、三壘。接著李展毅敲出左外野安打追平比數，之後朱育賢獲得故意四壞形成滿壘。

關鍵時刻林孝程擊出高飛犧牲打，三壘跑者順利回本壘，味全龍以5比4逆轉統一獅。

投手方面，統一獅先發郭俊麟投4.1局被敲7安打失2分但無自責分。味全龍先發黃暐傑投3局失1分。兩隊牛棚接力壓制對手，戰局一路延續至延長賽才分出勝負。