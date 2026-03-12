運動雲

>

味全龍延長10局逆轉統一獅　林孝程再見犧牲打5比4勝出

▲味全龍隊林孝程。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊林孝程。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽今（12日）由統一7-ELEVEn獅對戰味全龍，兩隊一路拉鋸鏖戰至延長賽。統一獅10局上靠田子杰三壘安打超前，但味全龍10局下連續製造攻勢，先追平再靠林孝程再見高飛犧牲打，終場以5比4逆轉統一獅。

統一獅3局上率先得分，田子杰擊出中外野高飛犧牲打，三壘跑者張翔回本壘，取得1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全龍4局下反攻，陳子豪先以左外野犧牲飛球追平比數，接著林辰勳敲出中外野安打帶有打點，幫助味全龍2比1反超。

統一獅5局上追平，張偉聖擊出右外野安打帶有打點，送回許哲晏。6局上統一獅再靠許哲晏三壘方向內野安打、經重播輔助判決改判安打，邱智呈回本壘得分，統一獅3比2再度領先。

味全龍6局下隨即回應，拿莫．伊漾敲出左外野安打帶回林孝程，雙方再度形成3比3平手。

比賽一路僵持至延長賽。10局上統一獅率先突破，田子杰擊出左外野三壘安打，送回二壘跑者張皓崴，統一獅4比3再度超前。

但味全龍在10局下展開反擊。突破僵局制下，周委宏站上二壘並由張祐銘代跑，隨後劉基鴻擊出內野滾地球造成游擊手失誤，攻佔一、三壘。接著李展毅敲出左外野安打追平比數，之後朱育賢獲得故意四壞形成滿壘。

關鍵時刻林孝程擊出高飛犧牲打，三壘跑者順利回本壘，味全龍以5比4逆轉統一獅。

投手方面，統一獅先發郭俊麟投4.1局被敲7安打失2分但無自責分。味全龍先發黃暐傑投3局失1分。兩隊牛棚接力壓制對手，戰局一路延續至延長賽才分出勝負。

關鍵字： 中職味全龍統一獅延長賽逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

火腿隊史首位台灣捕手！林家正親揭加盟心聲　盼助隊奪「日本一」

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

遭台網友灌爆IG！文保景首度回應：當作稱讚　爭議打席不多談

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

鄭宗哲獲紅襪一年約！WBC繳全隊最高OPS　啟程春訓拚舞台

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

【歌詞抄襲漫畫】朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

熱門新聞

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

日媒評C組經典賽最佳陣容　中華隊3人入選比韓國、澳洲還多

費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰

義大利9比1痛擊墨西哥　帶著美國一起晉級8強！

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

義大利全勝闖8強！美國也晉級　8強對戰組合出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／火腿球團宣布簽下林家正

2日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

3費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

4義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1盧峻翔27分強勢回歸　領航猿準備拚東超

2味全龍延長10局逆轉統一獅！

3盧峻翔轟27分　領航猿大勝勇士

4兄弟熱身賽3比2險勝桃猿

5曾總揭帶國家隊辛酸　力挺教頭專任

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

代言龍角散登東京巨蛋螢幕！　峮峮驚喜直呼：覺得自己很酷

峮峮站上東京巨蛋超感動！　曝應援團沒聲音仍拚吼到底

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

向佐秀功夫「突襲主持人」　險些踢到對方臉..超危險

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

【噓~小朋友在睡覺】出關怕兒被吵醒！　陳傑憲請球迷「小聲點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366