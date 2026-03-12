盧峻翔27分射穿勇士！領航猿109比91輕鬆勝、下週征戰東超賽場

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

PLG富邦勇士12日在主場和平籃球館迎戰桃園璞園領航猿，領航猿開賽就火力全開，上半場就領先24分之多，易籃後勇士開啟追分模式，一度追到剩下個位數差距，但猿隊靠著李家慷挺身而出回敬13比0攻勢，再度把比分拉開到雙位數，也提前讓比賽失去懸念，終場領航猿就以109比91擊敗勇士，接下來就要踏上東超賽場。

此役開賽領航猿就反客為主取得12比5領先，勇士回敬一波5比1小高潮縮小分差，但領航猿本土一哥盧峻翔攜手阿提諾、葛拉漢搶分，一波14比2的猛攻，直接把領先分數拉開到雙位數，節末關達祐砍進壓哨三分球，首節打完領航猿就已經以35比20遙遙領先勇士。

次節領航猿繼續火力全開搶分，伯朗、盧峻翔連續在外線命中，在上半場結束前5分鐘就已經取得55比31、多達24分遙遙領先，不過此時勇士洋將古德溫找回手感一人一口氣連拿9分，幫助勇士縮小分差，勇士在上半場打完追到49比61。

易籃後，勇士延續次節節末氣勢開始追分，揚科維奇攜手古德溫搶分，勇士拉出11比7的小高潮，追到只剩下6分差距，然而此時領航猿李家慷挺身而出，連續切入得手，還完成三分打，連拿5分穩定軍心，攜手盧峻翔、葛拉漢拉出13比0的猛攻，又把比分拉開到將近20分之多，揚科維奇籃下補進2分要到犯規完成三分打，才稍微替勇士止血，不過第3節打完勇士還是有多達17分領先。

最末節手感火燙的盧峻翔繼續開火帶領球隊搶分，加上阿提諾、李家慷和陳將双穩定輸出，在比賽還剩下3分17秒時又將比分拉開到21分之多，眼看勝負已定，雙方也紛紛撤下主力，終場領航猿就以109比91擊敗勇士，帶著2連勝下週將去征戰東超賽場。

領航猿此役4人得分雙位數，當家一哥盧峻翔25投11中，豪取全隊最高27分，另有6籃板5助攻2抄截，阿提諾20分7籃板，李家慷繳出14分10籃板「雙十」成績，葛拉漢則有11分9籃板進帳；勇士僅有2人得分雙位數，古德溫轟下28分是全場最高，揚科維奇20分11籃板，本土最高則是陳又瑋的9分。